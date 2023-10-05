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Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 05.10.2023 (обновлено: 18:25 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900739571.html
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин
Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:56
2023-10-05T18:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин."Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году - кровавый и антиконституционный.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20231002/voyna-1900008186.html
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украина, россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин

Путин: Россия не начинала, а пытается закончить так называемую войну на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин.
"Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году - кровавый и антиконституционный.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБезопасностьВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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