https://ria.ru/20231005/ukraina-1900739571.html

Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин

Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023

Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин

Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:56

2023-10-05T16:56

2023-10-05T18:25

специальная военная операция на украине

украина

россия

безопасность

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин."Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году - кровавый и антиконституционный.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231002/voyna-1900008186.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр