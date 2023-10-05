https://ria.ru/20231005/ukraina-1900739571.html
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин
Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:56
2023-10-05T16:56
2023-10-05T18:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Россия не начинала так называемую войну на Украине, а, напротив, пытается ее закончить, заявил президент Владимир Путин."Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что не Россия устроила государственный переворот в Киеве в 2014 году - кровавый и антиконституционный.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231002/voyna-1900008186.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
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Россия не начала, а заканчивает войну на Украине, заявил Путин
Путин: Россия не начинала, а пытается закончить так называемую войну на Украине