https://ria.ru/20231005/ukraina-1900721353.html
Ситуация критическая. В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Ситуация критическая. В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ - РИА Новости, 05.10.2023
Ситуация критическая. В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:08
2023-10-05T16:08
2023-10-05T18:09
в мире
украина
алексей гончаренко
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в ВСУ."Выплаты в армии. <…> Полный бардак. Изменений в приказе о мобилизации срочников все еще нет, по демобилизации тоже тихо. Почему они сидят три года в рабстве? Зачем?" — перечисляет депутат проблемы.Помимо этого, Гончаренко отметил, что сотни тысяч людей месяцами и уже даже годами ждут получения статуса участников боевых действий."Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах. Ситуация критическая и на фронте. <…> Нужно выйти к людям и сказать все честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте", — резюмировал политик.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Повестку могут вручить в разных местах. Появляющиеся видеозаписи свидетельствуют, что это делают на улицах, автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, представители ЖЭК, домового комитета и другие должностные лица.Публиковались видео, демонстрирующие, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Некоторые источники сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20231005/zamestiteli-1900622746.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Ситуация критическая. В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским из-за ситуации на фронте
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале
потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским из-за критической ситуации на фронте и в ВСУ.
"Выплаты в армии. <…> Полный бардак. Изменений в приказе о мобилизации срочников все еще нет, по демобилизации тоже тихо. Почему они сидят три года в рабстве? Зачем?" — перечисляет депутат проблемы.
Помимо этого, Гончаренко отметил, что сотни тысяч людей месяцами и уже даже годами ждут получения статуса участников боевых действий.
"Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах. Ситуация критическая и на фронте. <…> Нужно выйти к людям и сказать все честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте", — резюмировал политик.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появляющиеся видеозаписи свидетельствуют, что это делают на улицах, автозаправках и в кафе. Вручать ее необязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, представители ЖЭК, домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, демонстрирующие, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Некоторые источники сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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