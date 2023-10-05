https://ria.ru/20231005/ukraina-1900707948.html

Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу

Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу - РИА Новости, 05.10.2023

Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу

Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет жалеть об этом, пишет... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:30

2023-10-05T15:30

2023-10-05T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет жалеть об этом, пишет The American Conservative."Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать", — говорится в публикации. Отмечается, что теперь США и Европа должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта. "Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что не будет поддерживать желание ВСУ захватить Донбасс и Крым. И не будет предоставлять оружия для ударов по России", — пишет издание. Вашингтон и его союзники безответственно помогли создать обстоятельства, которые породили конфликт, а их безрассудное поведение обрекло на смерть десятки тысяч украинцев, заключается в статье. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, нато, вооруженные силы украины