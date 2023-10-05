Рейтинг@Mail.ru
Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 05.10.2023 (обновлено: 15:54 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900707948.html
Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу
Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу - РИА Новости, 05.10.2023
Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу
Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет жалеть об этом, пишет... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:30
2023-10-05T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:154:3063:1877_1920x0_80_0_0_4de204a2765f893f2d34711add72e375.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет жалеть об этом, пишет The American Conservative."Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать", — говорится в публикации. Отмечается, что теперь США и Европа должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта. "Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что не будет поддерживать желание ВСУ захватить Донбасс и Крым. И не будет предоставлять оружия для ударов по России", — пишет издание. Вашингтон и его союзники безответственно помогли создать обстоятельства, которые породили конфликт, а их безрассудное поведение обрекло на смерть десятки тысяч украинцев, заключается в статье. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу

TAC: Запад не услышал слова Путина об Украине, теперь будет расплачиваться

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет жалеть об этом, пишет The American Conservative.

"Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
СМИ: Зеленскому готовят плохую концовку конфликта на Украине
Вчера, 14:50
Отмечается, что теперь США и Европа должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта.

"Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что не будет поддерживать желание ВСУ захватить Донбасс и Крым. И не будет предоставлять оружия для ударов по России", — пишет издание.

Вашингтон и его союзники безответственно помогли создать обстоятельства, которые породили конфликт, а их безрассудное поведение обрекло на смерть десятки тысяч украинцев, заключается в статье.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Справиться с этим будет сложно". Киев нашел альтернативу "контрнаступу"
4 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала