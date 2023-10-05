Это явный намек. Слова Путина об Украине сочли предупреждением Западу
TAC: Запад не услышал слова Путина об Украине, теперь будет расплачиваться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запад не услышал слова президента России Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения альянса, и теперь будет жалеть об этом, пишет The American Conservative.
"Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать", — говорится в публикации.
"Запад цинично относился к Минским соглашениям, заключенным для урегулирования конфликта, как к способу выиграть время, а не к решению для восстановления мира. Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать", — говорится в публикации.
Отмечается, что теперь США и Европа должны расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта.
"Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что не будет поддерживать желание ВСУ захватить Донбасс и Крым. И не будет предоставлять оружия для ударов по России", — пишет издание.
Вашингтон и его союзники безответственно помогли создать обстоятельства, которые породили конфликт, а их безрассудное поведение обрекло на смерть десятки тысяч украинцев, заключается в статье.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
"Администрация Байдена должна проинформировать Киев, что не будет поддерживать желание ВСУ захватить Донбасс и Крым. И не будет предоставлять оружия для ударов по России", — пишет издание.
Вашингтон и его союзники безответственно помогли создать обстоятельства, которые породили конфликт, а их безрассудное поведение обрекло на смерть десятки тысяч украинцев, заключается в статье.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв в бессмысленных атаках свыше 70 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.