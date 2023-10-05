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Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине - РИА Новости, 05.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900693169.html
Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине
Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине
Нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта на Украине, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:53
2023-10-05T14:53
специальная военная операция на украине
россия
максим буякевич
обсе
нато
украина
в мире
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта на Украине, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Очевидно, что текущие цели кураторов киевского режима не включают реальное достижение военного преимущества над российской группировкой войск в зоне СВО. Военная победа над Россией невозможна – на Западе прекрасно это осознают. Поэтому нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта и обескровливании Украины в прямом смысле этого слова, а также попытках ослабить военный потенциал нашей страны в надежде спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он добавил, что "в России это видят, понимают и будут последовательно работать над устранением всех угроз, создаваемых русофобскими политическими элитами стран НАТО". "Подчеркиваем: антироссийские упражнения Запада способствуют дополнительной консолидации российского общества", - заключил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html
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россия, максим буякевич, обсе, нато, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Максим Буякевич, ОБСЕ, НАТО, Украина, В мире
Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине

Буякевич: задачи стратегов НАТО состоят в затягивании конфликта на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта на Украине, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
«
"Очевидно, что текущие цели кураторов киевского режима не включают реальное достижение военного преимущества над российской группировкой войск в зоне СВО. Военная победа над Россией невозможна – на Западе прекрасно это осознают. Поэтому нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта и обескровливании Украины в прямом смысле этого слова, а также попытках ослабить военный потенциал нашей страны в надежде спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
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Он добавил, что "в России это видят, понимают и будут последовательно работать над устранением всех угроз, создаваемых русофобскими политическими элитами стран НАТО". "Подчеркиваем: антироссийские упражнения Запада способствуют дополнительной консолидации российского общества", - заключил дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМаксим БуякевичОБСЕНАТОУкраинаВ мире
 
 
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