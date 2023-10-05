https://ria.ru/20231005/ukraina-1900693169.html

Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине

Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине - РИА Новости, 05.10.2023

Российский дипломат рассказал о задачах стратегов НАТО на Украине

Нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта на Украине, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:53

2023-10-05T14:53

2023-10-05T14:53

специальная военная операция на украине

россия

максим буякевич

обсе

нато

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ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. Нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта на Украине, считает зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. "Очевидно, что текущие цели кураторов киевского режима не включают реальное достижение военного преимущества над российской группировкой войск в зоне СВО. Военная победа над Россией невозможна – на Западе прекрасно это осознают. Поэтому нынешние задачи натовских стратегов состоят в максимально возможном затягивании конфликта и обескровливании Украины в прямом смысле этого слова, а также попытках ослабить военный потенциал нашей страны в надежде спровоцировать внутриполитическую дестабилизацию", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Он добавил, что "в России это видят, понимают и будут последовательно работать над устранением всех угроз, создаваемых русофобскими политическими элитами стран НАТО". "Подчеркиваем: антироссийские упражнения Запада способствуют дополнительной консолидации российского общества", - заключил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231005/zelenskiy-1900692110.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900111682.html

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россия, максим буякевич, обсе, нато, украина, в мире