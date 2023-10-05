https://ria.ru/20231005/ukraina-1900677853.html

Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине

Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине - РИА Новости, 05.10.2023

Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине

Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:03

2023-10-05T14:03

2023-10-05T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

шарль мишель

евросовет

евросоюз

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Гранаде третьего саммита стран Европейского политического сообщества. "Несколько дней назад у нас состоялся важный телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Он заверил нас, и мы почувствовали его личную заинтересованность, в том что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - сообщил он перед началом встречи.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, шарль мишель, евросовет, евросоюз, ситуация в днр и лнр