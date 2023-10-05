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Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900677853.html
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине
Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:03
2023-10-05T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
шарль мишель
евросовет
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Гранаде третьего саммита стран Европейского политического сообщества. "Несколько дней назад у нас состоялся важный телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Он заверил нас, и мы почувствовали его личную заинтересованность, в том что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - сообщил он перед началом встречи.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, украина, сша, джо байден, шарль мишель, евросовет, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине

Мишель: Байден заверил, что США будут поддерживать Украину и дальше

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Гранаде третьего саммита стран Европейского политического сообщества.
"Несколько дней назад у нас состоялся важный телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Он заверил нас, и мы почувствовали его личную заинтересованность, в том что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - сообщил он перед началом встречи.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США не справились с ролью сверхдержавы
2 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденШарль МишельЕвросоветЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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