https://ria.ru/20231005/ukraina-1900677853.html
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине
Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:03
2023-10-05T14:03
2023-10-05T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
шарль мишель
евросовет
евросоюз
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден несколько дней назад заверил европейских партнеров, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом в Гранаде третьего саммита стран Европейского политического сообщества. "Несколько дней назад у нас состоялся важный телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Он заверил нас, и мы почувствовали его личную заинтересованность, в том что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - сообщил он перед началом встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава Евросовета сообщил, что Байден пообещал помогать Украине
Мишель: Байден заверил, что США будут поддерживать Украину и дальше