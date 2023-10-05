https://ria.ru/20231005/ukraina-1900676580.html

Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем

Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем - РИА Новости, 05.10.2023

Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на сайте подтвердил начало поставок на Украину автоматизированных систем для разведки и борьбы с беспилотниками... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:57

2023-10-05T13:57

2023-10-05T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на сайте подтвердил начало поставок на Украину автоматизированных систем для разведки и борьбы с беспилотниками SurveilSpire. Ранее украинское агентство УНН сообщало о поступившем концерну заказе. "Rheinmetall вновь получил заказ на поставку на Украину автоматизированных систем разведки. Поручение было дано федеральным правительством Германии", - говорится в сообщении на сайте предприятия. Производимые совместно с эстонской компанией DefSecIntel системы SurveilSpire предназначены для обнаружения и борьбы с дронами и представляют из себя передвижные наблюдательные вышки с камерами дневного и ночного видения, мини-дронами с автопилотом и системой наведения. В комплект поставки также входят автомобили. Главным предназначением систем является охрана территорий с небольшим количеством персонала. SurveilSpire также могут раздавать 5g. По данным Rheinmetall, стоимость систем превышает 10 миллионов евро, уже проводятся первые поставки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия