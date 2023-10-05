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Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем - РИА Новости, 05.10.2023
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13:57 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900676580.html
Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем
Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем - РИА Новости, 05.10.2023
Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на сайте подтвердил начало поставок на Украину автоматизированных систем для разведки и борьбы с беспилотниками... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:57
2023-10-05T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на сайте подтвердил начало поставок на Украину автоматизированных систем для разведки и борьбы с беспилотниками SurveilSpire. Ранее украинское агентство УНН сообщало о поступившем концерну заказе. "Rheinmetall вновь получил заказ на поставку на Украину автоматизированных систем разведки. Поручение было дано федеральным правительством Германии", - говорится в сообщении на сайте предприятия. Производимые совместно с эстонской компанией DefSecIntel системы SurveilSpire предназначены для обнаружения и борьбы с дронами и представляют из себя передвижные наблюдательные вышки с камерами дневного и ночного видения, мини-дронами с автопилотом и системой наведения. В комплект поставки также входят автомобили. Главным предназначением систем является охрана территорий с небольшим количеством персонала. SurveilSpire также могут раздавать 5g. По данным Rheinmetall, стоимость систем превышает 10 миллионов евро, уже проводятся первые поставки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия
Rheinmetall подтвердил начало поставок Киеву разведывательных систем

Rheinmetall подтвердил поставку Киеву разведывательных систем для борьбы с БПЛА

© Фото : RheinmetallРазведывательный беспилотник LUNA NG производства концерна Rheinmetall
Разведывательный беспилотник LUNA NG производства концерна Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Rheinmetall
Разведывательный беспилотник LUNA NG производства концерна Rheinmetall. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на сайте подтвердил начало поставок на Украину автоматизированных систем для разведки и борьбы с беспилотниками SurveilSpire.
Ранее украинское агентство УНН сообщало о поступившем концерну заказе.
«
"Rheinmetall вновь получил заказ на поставку на Украину автоматизированных систем разведки. Поручение было дано федеральным правительством Германии", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Производимые совместно с эстонской компанией DefSecIntel системы SurveilSpire предназначены для обнаружения и борьбы с дронами и представляют из себя передвижные наблюдательные вышки с камерами дневного и ночного видения, мини-дронами с автопилотом и системой наведения. В комплект поставки также входят автомобили. Главным предназначением систем является охрана территорий с небольшим количеством персонала. SurveilSpire также могут раздавать 5g. По данным Rheinmetall, стоимость систем превышает 10 миллионов евро, уже проводятся первые поставки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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