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В МИД заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева до победы - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900670319.html
В МИД заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева до победы
В МИД заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева до победы - РИА Новости, 05.10.2023
В МИД заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева до победы
Россия будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:30
2023-10-05T13:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
родион мирошник
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник. "Это системная работа, и по мере сбора информации мы будем выдавать доклады, которые будут касаться отдельных видов преступлений, в том числе в части нарушений гуманитарного права: неизбирательного использования оружия, преступлений против детей, разрушений медицинских и образовательных учреждений", - сказал Мирошник. Эти данные необходимы для российских зарубежных представительств и делегаций, работающих на международных площадках, добавил он. "Но это работа до победы, потому даже статистика, которую мы сегодня можем презентовать, начинает устаревать, поскольку каждый день идут обстрелы, страдают люди", - подчеркнул дипломат. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, украина, родион мирошник, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В МИД заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева до победы

Мирошник: Россия будет собирать данные о преступлениях Украины вплоть до победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия будет собирать информацию о преступлениях киевского режима вплоть до своей победы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
"Это системная работа, и по мере сбора информации мы будем выдавать доклады, которые будут касаться отдельных видов преступлений, в том числе в части нарушений гуманитарного права: неизбирательного использования оружия, преступлений против детей, разрушений медицинских и образовательных учреждений", - сказал Мирошник. Эти данные необходимы для российских зарубежных представительств и делегаций, работающих на международных площадках, добавил он.
"Но это работа до победы, потому даже статистика, которую мы сегодня можем презентовать, начинает устаревать, поскольку каждый день идут обстрелы, страдают люди", - подчеркнул дипломат.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРодион МирошникВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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