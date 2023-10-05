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Байден вырыл себе две ямы на Украине, заявил американский генерал - РИА Новости, 05.10.2023
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11:48 05.10.2023 (обновлено: 15:47 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900630663.html
Байден вырыл себе две ямы на Украине, заявил американский генерал
Байден вырыл себе две ямы на Украине, заявил американский генерал - РИА Новости, 05.10.2023
Байден вырыл себе две ямы на Украине, заявил американский генерал
Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки в противостоянии с Россией в украинском конфликте, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:48
2023-10-05T15:47
в мире
сша
украина
россия
джо байден
бен ходжес
барак обама
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки в противостоянии с Россией в украинском конфликте, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita."Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом противоборстве, — почему мы даем Киеву 50 и более миллиардов долларов. &lt;…&gt; Поскольку нет конкретной цели, Соединенным Штатам очень сложно проводить политику в отношении Украины", — разъяснил Ходжес.По словам военного, если бы Байден заявил, что цель США — победа ВСУ, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев.Помимо этого, глава Белого дома чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России, добавил Ходжес. Отчасти это связано с тем, что в администрацию Байдена входит много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, настроенных на диалог с Москвой, считает генерал.На прошлой неделе конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Тем не менее президент Джо Байден, подписав документ, заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим, вопреки сопротивлению части конгрессменов-республиканцев. Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, бен ходжес, барак обама, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Бен Ходжес, Барак Обама, Вооруженные силы Украины
Байден вырыл себе две ямы на Украине, заявил американский генерал

Генерал ВС США Ходжес: Байден сделал две ошибки, противостоя России на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки в противостоянии с Россией в украинском конфликте, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita.
"Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом противоборстве, — почему мы даем Киеву 50 и более миллиардов долларов. <…> Поскольку нет конкретной цели, Соединенным Штатам очень сложно проводить политику в отношении Украины", — разъяснил Ходжес.
По словам военного, если бы Байден заявил, что цель США — победа ВСУ, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев.
Помимо этого, глава Белого дома чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России, добавил Ходжес. Отчасти это связано с тем, что в администрацию Байдена входит много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, настроенных на диалог с Москвой, считает генерал.
На прошлой неделе конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Тем не менее президент Джо Байден, подписав документ, заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим, вопреки сопротивлению части конгрессменов-республиканцев. Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В США рассказали, что нужно для разрешения конфликта на Украине
Вчера, 08:34
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденБен ХоджесБарак ОбамаВооруженные силы Украины
 
 
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