Байден вырыл себе две ямы на Украине, заявил американский генерал
Генерал ВС США Ходжес: Байден сделал две ошибки, противостоя России на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил две серьезные ошибки в противостоянии с Россией в украинском конфликте, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Rzeczpospolita.
"Во-первых, он еще не определил, какова наша цель в этом противоборстве, — почему мы даем Киеву 50 и более миллиардов долларов. <…> Поскольку нет конкретной цели, Соединенным Штатам очень сложно проводить политику в отношении Украины", — разъяснил Ходжес.
По словам военного, если бы Байден заявил, что цель США — победа ВСУ, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев.
Помимо этого, глава Белого дома чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России, добавил Ходжес. Отчасти это связано с тем, что в администрацию Байдена входит много бывших сотрудников администрации Барака Обамы, настроенных на диалог с Москвой, считает генерал.
На прошлой неделе конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. Одним из условий его одобрения было исключение ассигнований, предназначенных на поддержку Украины. Тем не менее президент Джо Байден, подписав документ, заявил, что США продолжат поддерживать киевский режим, вопреки сопротивлению части конгрессменов-республиканцев. Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов.