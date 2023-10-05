https://ria.ru/20231005/ukraina-1900610945.html

Источник: в обсуждение "формулы Зеленского" втягивают методом шантажа

Источник: в обсуждение "формулы Зеленского" втягивают методом шантажа - РИА Новости, 05.10.2023

Источник: в обсуждение "формулы Зеленского" втягивают методом шантажа

Источник РИА Новости в Москве, комментируя сообщения о подготовке Турцией в октябре новой международной встречи по Украине по аналогии с переговорами в... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:43

2023-10-05T10:43

2023-10-05T11:00

украина

турция

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя сообщения о подготовке Турцией в октябре новой международной встречи по Украине по аналогии с переговорами в Копенгагене и Джидде, где обсуждалась "формула Зеленского", заявил, что большинство стран втягивают в обсуждение этой "формулы" методами давления, шантажа и мошенничества.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Турция готовит в октябре новую международную встречу по Украине - она якобы пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не зовут. Как утверждает агентство, ссылаясь на источники, встреча в Стамбуле пройдет по аналогии с переговорами по Украине в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую "формулу Зеленского" - ее глава МИД РФ Сергей Лавров называл "абсолютно нереализуемой"."Формула Зеленского" абсурдна, это инструмент войны и обмана", - заявил источник РИА Новости. "Большинство стран втягивают в ее обсуждение методами давления, шантажа и мошенничества", - добавил он. По словам собеседника агентства, "все ее 10 пунктов прямо или косвенно направлены против России, а 5 содержат нелепые ультимативные требования, включая признание границ 1991 года, вывод войск, выплату репараций, создание трибунала"."Киев проповедует нацизм, истребляет все русское, отрицает право на самоопределение и юридически запретил переговоры с Россией", - напомнил он.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230804/russkie-1888131787.html

https://ria.ru/20230918/formula-1896885725.html

украина

турция

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украина, турция, в мире, владимир зеленский