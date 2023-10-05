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Источник назвал основную тему встречи по Украине в Турции - РИА Новости, 05.10.2023
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10:43 05.10.2023 (обновлено: 10:55 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900610705.html
Источник назвал основную тему встречи по Украине в Турции
Источник назвал основную тему встречи по Украине в Турции - РИА Новости, 05.10.2023
Источник назвал основную тему встречи по Украине в Турции
Источник РИА Новости в Москве прокомментировал сообщения о подготовке Турцией в октябре новой международной встречи по Украине по аналогии с переговорами в... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:43
2023-10-05T10:55
украина
турция
глобальный юг
в мире
москва
россия
сергей лавров
g7
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве прокомментировал сообщения о подготовке Турцией в октябре новой международной встречи по Украине по аналогии с переговорами в Копенгагене и Джидде, где обсуждалась "формула Зеленского"."Обсуждать можно не "формулу Зеленского", а посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга. Политика Запада и Киева является причиной украинского кризиса, "формула Зеленского" пропитана ее логикой, поэтому не может быть основой мирного урегулирования", - заключил источник в Москве.В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900609563.html
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украина, турция, глобальный юг, в мире, москва, россия, сергей лавров, g7, брикс, киев
Украина, Турция, Глобальный Юг, В мире, Москва, Россия, Сергей Лавров, G7, БРИКС, Киев
Источник назвал основную тему встречи по Украине в Турции

На встрече на Украине в Турции не будут обсуждать "формулу Зеленского"

© AP Photo / Eduardo MunozЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz
Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве прокомментировал сообщения о подготовке Турцией в октябре новой международной встречи по Украине по аналогии с переговорами в Копенгагене и Джидде, где обсуждалась "формула Зеленского".
"Обсуждать можно не "формулу Зеленского", а посреднические и гуманитарные инициативы стран Глобального Юга. Политика Запада и Киева является причиной украинского кризиса, "формула Зеленского" пропитана ее логикой, поэтому не может быть основой мирного урегулирования", - заключил источник в Москве.
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В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эта формула "абсолютно нереализуема", об этом все знают, но на Западе продолжают твердить, что никакой другой основы для мира не существует.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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УкраинаТурцияГлобальный ЮгВ миреМоскваРоссияСергей ЛавровG7БРИКСКиев
 
 
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