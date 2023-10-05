Нехватка денег США на Украину вскоре начнет беспокоить Киев, сообщают СМИ
CNN: Нехватка денег США на Украину начнет беспокоить Киев в течение недель
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Дефицит денег США на поддержку Украины станет серьезной проблемой для Киева в течение недель, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, на фоне заявлений администрации американского президента Джо Байдена о том, что средств хватит на пару месяцев.
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"Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке считают, что остаются недели до того, как нехватка дополнительного финансирования на Украину начнет становится серьезным предметом для беспокойства на поле боя", - говорится в публикации.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев.
По данным телеканала, после отстранения Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей американского конгресса и ухода законодательного собрания на недельный перерыв чиновники в администрации работают над поиском возможных решений продолжения поддержки.
Также отмечается, что в исполнительной власти США предупреждают представителей конгресса о необходимости срочного одобрения дополнительных средств на помощь Украины.
В минувшие выходные конгресс США принял временный бюджет, обеспечивший финансирование правительства на предстоящие полтора месяца. В качестве условия его принятия из законопроекта были исключены ассигнования, предназначенные на поддержку Украины.
Байден, подписав временный бюджет, заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Во вторник он заверил союзников, что "его администрация привержена поддерживать Украину вопреки сопротивлению среди некоторых республиканцев в конгрессе".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.