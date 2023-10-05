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На Украине хотят отказаться от понятия "инвалидность", пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023
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02:24 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900575893.html
На Украине хотят отказаться от понятия "инвалидность", пишут СМИ
На Украине хотят отказаться от понятия "инвалидность", пишут СМИ - РИА Новости, 05.10.2023
На Украине хотят отказаться от понятия "инвалидность", пишут СМИ
Украинские власти хотят с 2025 года отказаться от понятия "инвалидность" и заменить его понятием "оценка потери функциональности", такой подход на Украине... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T02:24
2023-10-05T02:24
в мире
украина
виктор ляшко
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские власти хотят с 2025 года отказаться от понятия "инвалидность" и заменить его понятием "оценка потери функциональности", такой подход на Украине объясняют необходимостью отказаться от "постсоветской модели", пишет украинское издание "Страна.ua". "У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", - приводит издание в Telegram-канале заявление министра здравоохранения страны Виктора Ляшко. По информации издания, в рамках нового подхода, который планируется запустить с 2025 года, будет введено новое понятие - "оценка потери функциональности". Как отмечает "Страна.ua", человек, получивший травму, сначала отправится на реабилитацию, после чего "в соответствующие сферы, которые будут думать, как вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни".
https://ria.ru/20231004/ukraina-1900489064.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, украина, виктор ляшко
В мире, Украина, Виктор Ляшко
На Украине хотят отказаться от понятия "инвалидность", пишут СМИ

"Страна.ua": на Украине хотят отказаться от понятия "инвалидность" с 2025 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Украинские власти хотят с 2025 года отказаться от понятия "инвалидность" и заменить его понятием "оценка потери функциональности", такой подход на Украине объясняют необходимостью отказаться от "постсоветской модели", пишет украинское издание "Страна.ua".
«
"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", - приводит издание в Telegram-канале заявление министра здравоохранения страны Виктора Ляшко.
По информации издания, в рамках нового подхода, который планируется запустить с 2025 года, будет введено новое понятие - "оценка потери функциональности".
Как отмечает "Страна.ua", человек, получивший травму, сначала отправится на реабилитацию, после чего "в соответствующие сферы, которые будут думать, как вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни".
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