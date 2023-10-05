На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия
СМИ: Запад больше не может без риска для себя поставлять Киеву оружие
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Союзники Киева заявили об истощении запасов вооружений и невозможности продолжать военные поставки. Зеленский рассчитывает на развертывание производства прямо на Украине. Для Запада это может оказаться невыгодно. Какие последствия ждут киевский режим — в материале РИА Новости.
Склады опустели
В The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного военного, пишут, что некоторых видов оружия у Британии уже нет. "Мы отправляем боевую технику на Украину, но сейчас им нужны средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, а это у нас закончилось", — утверждает офицер. По его мнению, другие партнеры Киева должны вмешаться и взять на себя часть поставок.
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Но западные страны передали Киеву все, что могли. Остальное трогать нельзя, сообщает Politico. "Это поставило бы под угрозу нас самих", — приводит издание слова неназванного европейского чиновника.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме по безопасности признала европейские проблемы с наращиванием военного производства. "Так же и в США. Есть много вопросов, над которыми надо работать", — отметила она.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Запад присылает слишком сложные системы, боеприпасы для которых гораздо дороже применяемых Россией беспилотников. Речь о комплексах ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Это невыгодно ни Украине, ни союзникам, чьи арсеналы тают на глазах. Поэтому он просит более дешевые ЗРК типа немецких Gepard или американских Vampire.
Новый альянс
Именно с этим авторы Politico связывают попытки Киева организовать выпуск иностранного оружия на Украине. Недавно Зеленский сообщил, что договорился с Вашингтоном о совместных действиях. По его словам, долгосрочное соглашение поможет сформировать новую военно-промышленную базу. Это подтвердил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Зеленский призвал последовать примеру американцев остальных союзников. "Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу альянса, к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники во всем мире", — сказал он на форуме оборонных индустрий в Киеве. В МИД Украины заявили, что в соглашении участвуют уже около сорока компаний из 19 стран.
В Германии концерну Rheinmetall, который выпускает в том числе танки Leopard 2, разрешили приступить к работе на Украине. Немцы совместно с "Украинской оборонной промышленностью" займутся техобслуживанием, сборкой, разработкой и производством военной техники. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинский ВПК переживает "второе рождение".
Не все так просто
Киевские власти рассчитывают, что Запад профинансирует строительство таких предприятий. Но партнеры опасаются еще больше вкладываться в конфликт. К тому же неясно, сколько времени понадобится на реализацию этих проектов. Ведь собственный ВПК тоже требует инвестиций.
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 к отправке на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 к отправке на Украину
"Западные склады немного опустели, однако их пополнят за полгода, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Андрей Суздальцев. — Они активно и очень быстро работают. США к тому же получили доступ к некоторым технологиям российской военной техники, вывезенной с Украины. Ставку на то, что у них скоро все закончится, делать нельзя. Пока и у ВСУ вооружений хватает".
Если же строить военные заводы на Украине, Киеву нужно передать технологии и электронику, и это может оказаться в руках России. Также подобные объекты станут законной целью для российской армии, которая не позволит выйти из цеха даже мотоциклу, считает эксперт.
"С другой стороны, и представить себе столь высокотехнологичное производство на Украине невозможно. Там есть, например, Харьковский бронетанковый завод, но для иностранной техники надо создавать полностью новую цепочку. Налаживать все с нуля — значит перестраивать экономику. Зеленский рассчитывает, что союзники помогут сделать ее более современной. В общем, это лишь креативная и яркая кампания по выпрашиванию денег", — рассуждает Суздальцев.
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Высказывания о нехватке оружия военный эксперт Юрий Кнутов связывает с тем, что США скоро переключаются на Китай. "Они понимают, что в одиночку не справятся, и подтягивают союзников. Их арсеналы полны. Но этот резерв нужен для конфликта с Пекином. Поэтому и заговорили о производстве на Украине", — полагает он.
"Предприятия создадут небольшие — в подземных убежищах на Западной Украине, — продолжает аналитик. — И только для сборки. В разобранном состоянии перевозку техники трудно отследить. Башня танка — в одном вагоне, корпус — в другом, двигатель — в третьем. Но вопрос в объемах. Вряд ли получится много".
Как бы то ни было, России есть чем ударить по подземным военным заводам. Так, в Ивано-Франковске ракета "Кинжал" пробила противоатомное укрытие, где был склад боеприпасов.