https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html

На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия

На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия - РИА Новости, 05.10.2023

На очереди Китай. Запад оставляет Украину без оружия

Союзники Киева заявили об истощении запасов вооружений и невозможности продолжать военные поставки. Зеленский рассчитывает на развертывание производства прямо... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:01

украина

киев

михаил подоляк

харьковский бронетанковый завод

вооруженные силы украины

сша

владимир зеленский

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882298814_333:99:3071:1639_1920x0_80_0_0_3ea48e40382c2106d4d7fe549807ceec.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. Союзники Киева заявили об истощении запасов вооружений и невозможности продолжать военные поставки. Зеленский рассчитывает на развертывание производства прямо на Украине. Для Запада это может оказаться невыгодно. Какие последствия ждут киевский режим — в материале РИА Новости.Склады опустелиВ The Telegraph, ссылаясь на высокопоставленного военного, пишут, что некоторых видов оружия у Британии уже нет. "Мы отправляем боевую технику на Украину, но сейчас им нужны средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, а это у нас закончилось", — утверждает офицер. По его мнению, другие партнеры Киева должны вмешаться и взять на себя часть поставок.Но западные страны передали Киеву все, что могли. Остальное трогать нельзя, сообщает Politico. "Это поставило бы под угрозу нас самих", — приводит издание слова неназванного европейского чиновника.Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме по безопасности признала европейские проблемы с наращиванием военного производства. "Так же и в США. Есть много вопросов, над которыми надо работать", — отметила она.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Запад присылает слишком сложные системы, боеприпасы для которых гораздо дороже применяемых Россией беспилотников. Речь о комплексах ПВО Patriot, SAMP/T, NASAMS и IRIS-T. Это невыгодно ни Украине, ни союзникам, чьи арсеналы тают на глазах. Поэтому он просит более дешевые ЗРК типа немецких Gepard или американских Vampire.Новый альянсИменно с этим авторы Politico связывают попытки Киева организовать выпуск иностранного оружия на Украине. Недавно Зеленский сообщил, что договорился с Вашингтоном о совместных действиях. По его словам, долгосрочное соглашение поможет сформировать новую военно-промышленную базу. Это подтвердил замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.Зеленский призвал последовать примеру американцев остальных союзников. "Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу альянса, к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники во всем мире", — сказал он на форуме оборонных индустрий в Киеве. В МИД Украины заявили, что в соглашении участвуют уже около сорока компаний из 19 стран.В Германии концерну Rheinmetall, который выпускает в том числе танки Leopard 2, разрешили приступить к работе на Украине. Немцы совместно с "Украинской оборонной промышленностью" займутся техобслуживанием, сборкой, разработкой и производством военной техники. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинский ВПК переживает "второе рождение".Не все так простоКиевские власти рассчитывают, что Запад профинансирует строительство таких предприятий. Но партнеры опасаются еще больше вкладываться в конфликт. К тому же неясно, сколько времени понадобится на реализацию этих проектов. Ведь собственный ВПК тоже требует инвестиций."Западные склады немного опустели, однако их пополнят за полгода, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог Андрей Суздальцев. — Они активно и очень быстро работают. США к тому же получили доступ к некоторым технологиям российской военной техники, вывезенной с Украины. Ставку на то, что у них скоро все закончится, делать нельзя. Пока и у ВСУ вооружений хватает".Если же строить военные заводы на Украине, Киеву нужно передать технологии и электронику, и это может оказаться в руках России. Также подобные объекты станут законной целью для российской армии, которая не позволит выйти из цеха даже мотоциклу, считает эксперт."С другой стороны, и представить себе столь высокотехнологичное производство на Украине невозможно. Там есть, например, Харьковский бронетанковый завод, но для иностранной техники надо создавать полностью новую цепочку. Налаживать все с нуля — значит перестраивать экономику. Зеленский рассчитывает, что союзники помогут сделать ее более современной. В общем, это лишь креативная и яркая кампания по выпрашиванию денег", — рассуждает Суздальцев.Высказывания о нехватке оружия военный эксперт Юрий Кнутов связывает с тем, что США скоро переключаются на Китай. "Они понимают, что в одиночку не справятся, и подтягивают союзников. Их арсеналы полны. Но этот резерв нужен для конфликта с Пекином. Поэтому и заговорили о производстве на Украине", — полагает он."Предприятия создадут небольшие — в подземных убежищах на Западной Украине, — продолжает аналитик. — И только для сборки. В разобранном состоянии перевозку техники трудно отследить. Башня танка — в одном вагоне, корпус — в другом, двигатель — в третьем. Но вопрос в объемах. Вряд ли получится много".Как бы то ни было, России есть чем ударить по подземным военным заводам. Так, в Ивано-Франковске ракета "Кинжал" пробила противоатомное укрытие, где был склад боеприпасов.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899378910.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, михаил подоляк, харьковский бронетанковый завод, вооруженные силы украины, сша, владимир зеленский, политика