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Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023
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23:42 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/uchitelya-1900831162.html
Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области
Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023
Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста в защиту учителей и директоров школ... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:42
2023-10-05T23:42
татьяна москалькова
оон
служба безопасности украины
херсонская область
россия
винницкая область
обсе
общество
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста в защиту учителей и директоров школ Херсонской области, которые удерживаются СБУ в СИЗО. В своем телеграм-канале Москалькова написала, что в ее адрес поступило обращение в защиту директоров и учителей школ Херсонской области, которые только за то, что учили детей и, несмотря ни на что, были верны своему профессиональному долгу, "стали жертвами киевского режима". "Педагоги и сотрудники системы образования незаконно удерживаются СБУ в СИЗО Николаевской и Винницкой областей. Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста", - написала Москалькова. Она выразила надежду, что ее обращение поможет привлечь внимание к таким вопиющим фактам нарушения прав человека.
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татьяна москалькова, оон, служба безопасности украины, херсонская область , россия, винницкая область, обсе, общество
Татьяна Москалькова, ООН, Служба безопасности Украины, Херсонская область , Россия, Винницкая область, ОБСЕ, Общество
Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области

Москалькова обратилась в ООН и МККК в защиту учителей в Херсонской области

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста в защиту учителей и директоров школ Херсонской области, которые удерживаются СБУ в СИЗО.
В своем телеграм-канале Москалькова написала, что в ее адрес поступило обращение в защиту директоров и учителей школ Херсонской области, которые только за то, что учили детей и, несмотря ни на что, были верны своему профессиональному долгу, "стали жертвами киевского режима".
"Педагоги и сотрудники системы образования незаконно удерживаются СБУ в СИЗО Николаевской и Винницкой областей. Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста", - написала Москалькова.
Она выразила надежду, что ее обращение поможет привлечь внимание к таким вопиющим фактам нарушения прав человека.
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В Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг из библиотек
Вчера, 15:47
 
Татьяна МоскальковаООНСлужба безопасности УкраиныХерсонская областьРоссияВинницкая областьОБСЕОбщество
 
 
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