https://ria.ru/20231005/uchitelya-1900831162.html

Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области

Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области - РИА Новости, 05.10.2023

Москалькова обратилась в МККК в защиту учителей в Херсонской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста в защиту учителей и директоров школ... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:42

2023-10-05T23:42

2023-10-05T23:42

татьяна москалькова

оон

служба безопасности украины

херсонская область

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обсе

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста в защиту учителей и директоров школ Херсонской области, которые удерживаются СБУ в СИЗО. В своем телеграм-канале Москалькова написала, что в ее адрес поступило обращение в защиту директоров и учителей школ Херсонской области, которые только за то, что учили детей и, несмотря ни на что, были верны своему профессиональному долгу, "стали жертвами киевского режима". "Педагоги и сотрудники системы образования незаконно удерживаются СБУ в СИЗО Николаевской и Винницкой областей. Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста", - написала Москалькова. Она выразила надежду, что ее обращение поможет привлечь внимание к таким вопиющим фактам нарушения прав человека.

https://ria.ru/20231005/knigi-1900714325.html

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татьяна москалькова, оон, служба безопасности украины, херсонская область , россия, винницкая область, обсе, общество