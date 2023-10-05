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Оксана Крумина из Екатеринбурга стала победителем конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 05.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
16:47 05.10.2023 (обновлено: 18:47 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/uchitel-1900736390.html
Оксана Крумина из Екатеринбурга стала победителем конкурса "Первый учитель"
Оксана Крумина из Екатеринбурга стала победителем конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 05.10.2023
Оксана Крумина из Екатеринбурга стала победителем конкурса "Первый учитель"
В Москве на площадке Форума классных руководителей подведены итоги Всероссийского конкурса "Первый учитель". Звания победителя удостоена педагог гимназии № 104... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:47
2023-10-05T18:47
год педагога и наставника
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общество
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сн_образование
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Москве на площадке Форума классных руководителей подведены итоги Всероссийского конкурса "Первый учитель". Звания победителя удостоена педагог гимназии № 104 города Екатеринбурга (Свердловская область) Оксана Крумина. Имя победителя объявили председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Церемония прошла в рамках мероприятий Большой учительской недели.Обращаясь к финалистам, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что учитель начальных классов дает детям очень многое: именно он первым встречает детей в школе и закладывает основы основ, учит и воспитывает. Он вспомнил преподавателей, у которых учился сам."Идея проведения конкурса "Первый учитель" возникла на Форуме классных руководителей год назад, и Минпросвещения России ее с удовольствием поддержало. Сейчас мы видим, что конкурс "Первый учитель" состоялся, и это очень важно! Мы будем продолжать проводить его и дальше: этот конкурс станет ежегодным, он еще раз подчеркнет значимость профессии педагога, учителя начальных классов. Отдельные слова благодарности вам, дорогие коллеги! С праздником", – сказал Сергей Кравцов.Председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова поздравила участников конкурса, а также всех российских педагогов и тех учителей, которые принимают участие в специальной военной операции, с их профессиональным праздником – Днем учителя."Конкурс "Первый учитель" очень важный. Ведь первый учитель – это навсегда, это душа, тепло, эмоции, которые переживают дети и родители, приводящие их в школу. Мы понимаем значимость вашей профессии в жизни каждого человека. Поздравляю вас с праздником и от всего сердца желаю вам благополучия и терпения. Спасибо за ваш труд!" – обратилась к участникам конкурса Ольга Казакова.Победитель Всероссийского конкурса "Первый учитель – 2023" Оксана Крумина поблагодарила организаторов конкурса и своих коллег."Спасибо вам за опыт и эмоции, которые мы получили на конкурсе, спасибо всем участникам и моим коллегам", – сказала Оксана Крумина.Победителя конкурса "Первый учитель" наградят 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце, где состоятся праздничный концерт и торжественная церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов.Согласно постановлению Правительства Российской Федерации о денежном поощрении победителей и призеров профессиональных конкурсов, которые проводит Минпросвещения России, победитель конкурса "Первый учитель" получит хрустальную статуэтку в виде жемчужины и денежный приз в размере 200 тыс. рублей.В Год педагога и наставника профессиональные состязания учителей начальных классов проходят впервые. Учредитель конкурса "Первый учитель" – Министерство просвещения Российской Федерации.Идею проведения конкурса почти год назад, осенью 2022 года, озвучила педагог школы № 10 города Златоуста Челябинской области Елена Другова на Всероссийском форуме классных руководителей.В 2023 году на конкурс "Первый учитель" поступило около 15 тысяч заявок от учителей начальных классов со всей страны. В финал вышли 30 педагогов из 23 субъектов Российской Федерации. По результатам очных испытаний были объявлены семь лауреатов конкурса. Победитель определен по итогам конкурсного испытания "Пресс-конференция".Мероприятия Всероссийского конкурса "Первый учитель" входят в программу Большой учительской недели.Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет (проходит?) с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватили все регионы страны. Центральными федеральными событиями стали финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель" и других, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".
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РИА Новости
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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование, россия, екатеринбург, москва, государственный кремлевский дворец
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Россия, Екатеринбург, Москва, Государственный Кремлевский дворец

Оксана Крумина из Екатеринбурга стала победителем конкурса "Первый учитель"

© Пресс-служба Минпросвещения РоссииВсероссийский конкурс "Первый учитель". 5 октября 2023
Всероссийский конкурс Первый учитель. 5 октября 2023
© Пресс-служба Минпросвещения России
Всероссийский конкурс "Первый учитель". 5 октября 2023
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Москве на площадке Форума классных руководителей подведены итоги Всероссийского конкурса "Первый учитель". Звания победителя удостоена педагог гимназии № 104 города Екатеринбурга (Свердловская область) Оксана Крумина. Имя победителя объявили председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Церемония прошла в рамках мероприятий Большой учительской недели.
Обращаясь к финалистам, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что учитель начальных классов дает детям очень многое: именно он первым встречает детей в школе и закладывает основы основ, учит и воспитывает. Он вспомнил преподавателей, у которых учился сам.
© Пресс-служба Минпросвещения РоссииВсероссийский конкурс "Первый учитель"
Всероссийский конкурс Первый учитель
© Пресс-служба Минпросвещения России
Всероссийский конкурс "Первый учитель"
"Идея проведения конкурса "Первый учитель" возникла на Форуме классных руководителей год назад, и Минпросвещения России ее с удовольствием поддержало. Сейчас мы видим, что конкурс "Первый учитель" состоялся, и это очень важно! Мы будем продолжать проводить его и дальше: этот конкурс станет ежегодным, он еще раз подчеркнет значимость профессии педагога, учителя начальных классов. Отдельные слова благодарности вам, дорогие коллеги! С праздником", – сказал Сергей Кравцов.
Председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова поздравила участников конкурса, а также всех российских педагогов и тех учителей, которые принимают участие в специальной военной операции, с их профессиональным праздником – Днем учителя.
"Конкурс "Первый учитель" очень важный. Ведь первый учитель – это навсегда, это душа, тепло, эмоции, которые переживают дети и родители, приводящие их в школу. Мы понимаем значимость вашей профессии в жизни каждого человека. Поздравляю вас с праздником и от всего сердца желаю вам благополучия и терпения. Спасибо за ваш труд!" – обратилась к участникам конкурса Ольга Казакова.
Победитель Всероссийского конкурса "Первый учитель – 2023" Оксана Крумина поблагодарила организаторов конкурса и своих коллег.
© Пресс-служба Минпросвещения РоссииВсероссийский конкурс "Первый учитель"
Всероссийский конкурс Первый учитель
© Пресс-служба Минпросвещения России
Всероссийский конкурс "Первый учитель"
"Спасибо вам за опыт и эмоции, которые мы получили на конкурсе, спасибо всем участникам и моим коллегам", – сказала Оксана Крумина.
Победителя конкурса "Первый учитель" наградят 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце, где состоятся праздничный концерт и торжественная церемония чествования победителей всероссийских профессиональных конкурсов.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации о денежном поощрении победителей и призеров профессиональных конкурсов, которые проводит Минпросвещения России, победитель конкурса "Первый учитель" получит хрустальную статуэтку в виде жемчужины и денежный приз в размере 200 тыс. рублей.
В Год педагога и наставника профессиональные состязания учителей начальных классов проходят впервые. Учредитель конкурса "Первый учитель" – Министерство просвещения Российской Федерации.
Идею проведения конкурса почти год назад, осенью 2022 года, озвучила педагог школы № 10 города Златоуста Челябинской области Елена Другова на Всероссийском форуме классных руководителей.
В 2023 году на конкурс "Первый учитель" поступило около 15 тысяч заявок от учителей начальных классов со всей страны. В финал вышли 30 педагогов из 23 субъектов Российской Федерации. По результатам очных испытаний были объявлены семь лауреатов конкурса. Победитель определен по итогам конкурсного испытания "Пресс-конференция".
Мероприятия Всероссийского конкурса "Первый учитель" входят в программу Большой учительской недели.
Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Указом Президента Российской Федерации. В связи с возросшим вниманием общества к вопросам образования и воспитания Большая учительская неделя в этом году пройдет (проходит?) с увеличенным количеством мероприятий и участников. Мероприятия Большой учительской недели охватили все регионы страны. Центральными федеральными событиями стали финальный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России", объявление победителей Всероссийских профессиональных конкурсов "Мастер года", "Педагог-психолог России", "Директор года России", "Учитель-дефектолог России", "Воспитать человека", "Первый учитель" и других, а также Форум классных руководителей в Москве, пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и Собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Победители и участники всех профессиональных конкурсов посетят праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в День учителя. В финале Большой учительской недели пройдет Всероссийская акция "День с педагогом и наставником".
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеРоссияЕкатеринбургМоскваГосударственный Кремлевский дворец
 
 
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