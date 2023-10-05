https://ria.ru/20231005/uchenyy-1900663649.html
Ученый сообщил о "российском следе" в Нобелевской премии по физике
Ученый сообщил о "российском следе" в Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 05.10.2023
Ученый сообщил о "российском следе" в Нобелевской премии по физике
Российские ученые внесли весомый вклад в исследования по сверхкоротким световым импульсам, за которые была присуждена Нобелевская премия 2023 года по физике,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T13:05
2023-10-05T13:05
2023-10-05T13:06
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гархинг
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российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Российские ученые внесли весомый вклад в исследования по сверхкоротким световым импульсам, за которые была присуждена Нобелевская премия 2023 года по физике, сообщил журналистам старший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН) Александр Аполонский. Аполонский около 20 лет проработал совместно с одним из лауреатов Нобелевской премии по физике Ференцом Краусом сначала в Венгрии, а затем в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Гархинге (Германия). Краус совместно с группой ученых сгенерировал и измерил первый аттосекундный световой импульс и использовал его для наблюдения за поведением электронов в атомах, дав тем самым рождение новой области физики – аттофизике. "Хочу сказать, что в этой Нобелевской премии имеется сильный российский след. Это, во-первых, генерация высоких гармоник света – Крайнов и Делоне, и ионизация атомов Келдыша", - сказал ученый, отметив, что почти каждая работа по аттосекундной физике ссылается на работу 1965 года российского исследователя Леонида Келдыша. Аполонский отметил определяющую роль нобелевского лауреата Ференца Крауса в формировании аттосекундной тематики. Он считает, что вклад Крауса в Нобелевскую премию на фоне остальных лауреатов условно составляет 60%. Ученый заявил, что в полном формате научная тематика физики сверхкоротких световых импульсов "неподъемна" в России. "Она настолько сложна и настолько дорога, что, с моей точки зрения, просто неподъемна. Единственная группа, которая более-менее где-то близко - это группа Алексея Желтикова из МГУ", - сказал он. По словам ученого, в отдаленной перспективе использование аттосекундных световых импульсов позволит людям управлять химическими реакциями на уровне атома и создать новые высокопроизводительные устройства световой электроники. Нобелевскую премию в области физики в 2023 году за "экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи" присудили франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье. Лауреатам Нобелевской премии по физике удалось получить ультракороткие световые импульсы, измеряемые в аттосекундах.
https://ria.ru/20231004/nobel-1900431325.html
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венгрия, гархинг, германия, российская академия наук, нобелевская премия, наука, открытия - риа наука
Венгрия, Гархинг, Германия, Российская академия наук, Нобелевская премия, Наука, Открытия - РИА Наука
Ученый сообщил о "российском следе" в Нобелевской премии по физике
СО РАН: в Нобелевской премии по физике 2023 года имеется сильный российский след
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости.
Российские ученые внесли весомый вклад в исследования по сверхкоротким световым импульсам, за которые была присуждена Нобелевская премия 2023 года по физике, сообщил журналистам
старший научный сотрудник Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН) Александр Аполонский.
Аполонский около 20 лет проработал совместно с одним из лауреатов Нобелевской премии по физике Ференцом Краусом сначала в Венгрии
, а затем в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в Гархинге
(Германия
). Краус совместно с группой ученых сгенерировал и измерил первый аттосекундный световой импульс и использовал его для наблюдения за поведением электронов в атомах, дав тем самым рождение новой области физики – аттофизике.
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"Хочу сказать, что в этой Нобелевской премии имеется сильный российский след. Это, во-первых, генерация высоких гармоник света – Крайнов и Делоне, и ионизация атомов Келдыша", - сказал ученый, отметив, что почти каждая работа по аттосекундной физике ссылается на работу 1965 года российского исследователя Леонида Келдыша.
Аполонский отметил определяющую роль нобелевского лауреата Ференца Крауса в формировании аттосекундной тематики. Он считает, что вклад Крауса в Нобелевскую премию на фоне остальных лауреатов условно составляет 60%. Ученый заявил, что в полном формате научная тематика физики сверхкоротких световых импульсов "неподъемна" в России
.
"Она настолько сложна и настолько дорога, что, с моей точки зрения, просто неподъемна. Единственная группа, которая более-менее где-то близко - это группа Алексея Желтикова из МГУ", - сказал он. По словам ученого, в отдаленной перспективе использование аттосекундных световых импульсов позволит людям управлять химическими реакциями на уровне атома и создать новые высокопроизводительные устройства световой электроники.
Нобелевскую премию в области физики в 2023 году за "экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи" присудили франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье. Лауреатам Нобелевской премии по физике удалось получить ультракороткие световые импульсы, измеряемые в аттосекундах.
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