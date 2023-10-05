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В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон - РИА Новости, 05.10.2023
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Туризм
 
10:50 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/turtsiya-1900589439.html
В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон
В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон - РИА Новости, 05.10.2023
В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон
Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:50
2023-10-05T10:50
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СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан. По словам Талайхана, среди причин уменьшения бронирований номеров в Стамбуле - высокие цены в связи с инфляцией в Турции, обрушившиеся на страну в феврале землетрясения, а также период выборов в мае и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле. "Этот туристический сезон еще не кончился, пока еще тепло. Но в целом пора готовиться к новому. Уроки, полученные в этом году, нужно использовать и не повторять ошибки. Этот сезон не был успешным", – заявил Талайхан на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı. Он отметил, что верит в отсутствие кризисов в 2024 году и успешную конкуренцию с Египтом и ОАЭ. По его словам, в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, также туристы стали меньше тратить на отдых. При этом, признал он, многие предпочли отдохнуть в этом году в ОАЭ и Египте. По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле с января по август составила 63 процента, а в Анталье – 56 процентов, падение по сравнению с 2019 годом превысило десять процентов. Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе вышла за 158 евро – по сравнению со 105 евро в 2019 году.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул, Турция, Accor
В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон

Турецкий отельер заявил, что туристический сезон в стране нельзя назвать удачным

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан.
По словам Талайхана, среди причин уменьшения бронирований номеров в Стамбуле - высокие цены в связи с инфляцией в Турции, обрушившиеся на страну в феврале землетрясения, а также период выборов в мае и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле.
"Этот туристический сезон еще не кончился, пока еще тепло. Но в целом пора готовиться к новому. Уроки, полученные в этом году, нужно использовать и не повторять ошибки. Этот сезон не был успешным", – заявил Талайхан на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı. Он отметил, что верит в отсутствие кризисов в 2024 году и успешную конкуренцию с Египтом и ОАЭ.
По его словам, в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, также туристы стали меньше тратить на отдых. При этом, признал он, многие предпочли отдохнуть в этом году в ОАЭ и Египте.
По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле с января по август составила 63 процента, а в Анталье – 56 процентов, падение по сравнению с 2019 годом превысило десять процентов. Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе вышла за 158 евро – по сравнению со 105 евро в 2019 году.
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