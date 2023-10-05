https://ria.ru/20231005/turtsiya-1900589439.html

В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон

В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон - РИА Новости, 05.10.2023

В Турции отельер пожаловался на провальный туристический сезон

Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:50

2023-10-05T10:50

2023-10-05T10:50

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

стамбул

турция

accor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852734735_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_0593f528af2718dd6a23098b1cb38d0c.jpg

СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Нынешний туристический сезон в Турции нельзя признать удачным, туриндустрии стоит усвоить уроки и не повторять ошибок, заявил РИА Новости вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан. По словам Талайхана, среди причин уменьшения бронирований номеров в Стамбуле - высокие цены в связи с инфляцией в Турции, обрушившиеся на страну в феврале землетрясения, а также период выборов в мае и опасения из-за возможного землетрясения в Стамбуле. "Этот туристический сезон еще не кончился, пока еще тепло. Но в целом пора готовиться к новому. Уроки, полученные в этом году, нужно использовать и не повторять ошибки. Этот сезон не был успешным", – заявил Талайхан на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı. Он отметил, что верит в отсутствие кризисов в 2024 году и успешную конкуренцию с Египтом и ОАЭ. По его словам, в этом году прибыло меньше россиян, чем в прошлые годы, также туристы стали меньше тратить на отдых. При этом, признал он, многие предпочли отдохнуть в этом году в ОАЭ и Египте. По данным Ассоциации отельеров Турции (TÜROB), степень заполненности отелей в Стамбуле с января по август составила 63 процента, а в Анталье – 56 процентов, падение по сравнению с 2019 годом превысило десять процентов. Средняя цена гостиничного номера в Стамбуле в августе вышла за 158 евро – по сравнению со 105 евро в 2019 году.

https://ria.ru/20230930/stambul-1899633101.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, турция, accor