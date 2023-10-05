https://ria.ru/20231005/tsum-1900709290.html

Волгоградец заявил, что добьется от ЦУМа доставки по цене в 846 раз дешевле

Волгоградец заявил, что добьется от ЦУМа доставки по цене в 846 раз дешевле - РИА Новости, 05.10.2023

Волгоградец заявил, что добьется от ЦУМа доставки по цене в 846 раз дешевле

Волгоградец Станислав Анохин заявил РИА Новости, что будет и дальше добиваться от ЦУМа доставки товаров, которые он заказал через интернет-магазин по цене в 846 РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:33

2023-10-05T15:33

2023-10-05T15:33

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Волгоградец Станислав Анохин заявил РИА Новости, что будет и дальше добиваться от ЦУМа доставки товаров, которые он заказал через интернет-магазин по цене в 846 раз дешевле номинала, либо потребует от магазина компенсировать убытки по рыночной цене вещей. Житель Волгограда Станислав Анохин в июле 2021 года купил через приложение ЦУМа пиджаки, свитера, рубашки, джинсы - всего 19 предметов одежды, каждый из которых стоил 19, 26, 39 рублей, самая дорогая вещь обошлась ему в 129 рублей. Деньги списали со счета, на почту и телефон пришли сообщения от магазина. Однако впоследствии он получил уведомление о невозможности доставки, деньги вернули. Ссылаясь на закон о защите прав потребителей, он обратился в суд с требованием отдать покупки. Суды трех инстанций встали на сторону магазина, но Верховный суд РФ отменил все их решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции - Дзержинский районный суд Волгограда. Анохин требовал заключить новый договор купли-продажи по той же стоимости в 846 ниже рыночной цены. В свою очередь магазин подал встречный иск и просил признать сделку недействительной и совершенной под влиянием заблуждения. Районный суд отказал обоим, пояснив, что совершенный Анохиным интернет-заказ и так является действующим договором купли-продажи, а ЦУМ в своих встречных требованиях не доказал, что сделка совершена под влиянием заблуждения. "У меня были заявлены исковые требования возложить на ответчика (ЦУМ) обязанность заключить договор купли-продажи по той стоимости, по которой я делал заказ, у меня не было требований передачи вещей или взыскания убытков. Я считал, что договор не заключен. А суд постановил, что он заключен", - рассказал Анохин РИА Новости. Он уточнил, что не планирует обжаловать данное решение и будет ждать передачи вещей от магазина в "разумный срок". "Если по этому решению не будут переданы вещи в разумный срок, то возникает другой механизм защиты прав - заявление новых исков о передачи вещи или о возмещении убытков", - сказал покупатель. Он пояснил, что если товары не будут ему доставлены, тогда он будет заявлять другие требования к магазину, в том числе взыскание убытков по рыночной цене. "ЦУМ в процессе доказал, что вещи стоили дороже, то есть в случае подачи исковых требований о возмещении убытков я буду исходить из стоимости, которую в своих возражениях указывает ЦУМ", - сказал собеседник агентства. Сам же представитель ЦУМа неоднократно возражал против удовлетворения требований покупателя, в Верховном суде он пояснил, что "на их сайте произошел технический сбой, в результате которого цены на товар стали отражаться некорректно и явно несоразмерно обычной стоимости соответствующих товаров". В итоге истец заказал вещи по цене в 846 раз ниже их фактической. Магазин предложил передать вещи при условии доплаты до полной фактической стоимости. Однако, как отмечал Верховный суд в своем решении, "изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе".

https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

https://ria.ru/20231005/markirovka-1900700126.html

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