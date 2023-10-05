Рейтинг@Mail.ru
ЦИК назначил общероссийскую тренировку нескольких информационных систем - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/tsik-1900639571.html
ЦИК назначил общероссийскую тренировку нескольких информационных систем
ЦИК назначил общероссийскую тренировку нескольких информационных систем - РИА Новости, 05.10.2023
ЦИК назначил общероссийскую тренировку нескольких информационных систем
Центральная избирательная комиссия России назначила проведение общероссийской тренировки нескольких информационных систем, одни из которых - государственная... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T12:08
2023-10-05T12:08
россия
николай булаев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_0:225:3098:1968_1920x0_80_0_0_feafcbf0d3548e6258245cda088f78da.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России назначила проведение общероссийской тренировки нескольких информационных систем, одни из которых - государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук. "Тренировку такую мы проводим в первый раз. Такая мощная тренировка с привлечением большого количества мощных информационных систем - это ГАС "Выборы", это цифровая платформа, это программно-технический комплект (ПТК) ДЭГ, это единый портал Государственных услуг ... Первый раз мы это делаем. Конфигурация очень сложная. Задачи очень серьезные решаем в течение этой тренировки", - сказал Сокольчук на заседании ЦИК в четверг. По его словам, тренировка пройдет с 9 октября по 29 ноября и в три этапа. В рамках подготовительного этапа (с 9 октября по 31 октября) пройдет обучение системных администраторов, руководителей информационных центров, работников сервисных центров по работе с новым программным обеспечение в цифровой платформе – это подсистема автоматизации избирательных процессов. "Основной этап (пройдет с 1 ноября по 24 ноября), как раз задача которого является подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют", - добавил Сокольчук. Заключительный этап пройдет с 27 ноября по 29 ноября. С 15-17 ноября предусмотрено пробное трехдневное голосование для всех видов систем. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев добавил, что несмотря на то, что не все субъекты применяли ДЭГ на выборах за последние три года, их было всего 30, в тренировке участвуют все 89 субъектов. "Поэтому предлагается, чтобы избиратели всех 89 субъектов подали заявление через портал Госуслуг на участие в дистанционном электронном голосовании на этой тренировке... Разработчики хотели бы видеть в пиковой нагрузке до двух миллионов избирателей в течение конкретного количество – два часа", - сказал Булаев. По его словам, ФЦИ при ЦИК РФ подготовит временной промежуток, в рамках которого избирателям нужно будет проголосовать. Учитывая, что это не один часовой пояс, будет выбрано то время, которое будет оптимально для избирателей всех часовых поясов.
https://ria.ru/20230924/tsik-1898271393.html
https://ria.ru/20230911/vybory-1895532804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146077/67/1460776796_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_72bf779b390dc680c439e96894845174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай булаев, политика
Россия, Николай Булаев, Политика
ЦИК назначил общероссийскую тренировку нескольких информационных систем

ЦИК назначил общероссийскую тренировку по использованию ГАС "Выборы" и ДЭГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России назначила проведение общероссийской тренировки нескольких информационных систем, одни из которых - государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.
"Тренировку такую мы проводим в первый раз. Такая мощная тренировка с привлечением большого количества мощных информационных систем - это ГАС "Выборы", это цифровая платформа, это программно-технический комплект (ПТК) ДЭГ, это единый портал Государственных услуг ... Первый раз мы это делаем. Конфигурация очень сложная. Задачи очень серьезные решаем в течение этой тренировки", - сказал Сокольчук на заседании ЦИК в четверг.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Путин перечислил принципы работы ЦИК
24 сентября, 00:46
По его словам, тренировка пройдет с 9 октября по 29 ноября и в три этапа. В рамках подготовительного этапа (с 9 октября по 31 октября) пройдет обучение системных администраторов, руководителей информационных центров, работников сервисных центров по работе с новым программным обеспечение в цифровой платформе – это подсистема автоматизации избирательных процессов.
"Основной этап (пройдет с 1 ноября по 24 ноября), как раз задача которого является подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют", - добавил Сокольчук.
Заключительный этап пройдет с 27 ноября по 29 ноября. С 15-17 ноября предусмотрено пробное трехдневное голосование для всех видов систем.
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев добавил, что несмотря на то, что не все субъекты применяли ДЭГ на выборах за последние три года, их было всего 30, в тренировке участвуют все 89 субъектов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
"Поэтому предлагается, чтобы избиратели всех 89 субъектов подали заявление через портал Госуслуг на участие в дистанционном электронном голосовании на этой тренировке... Разработчики хотели бы видеть в пиковой нагрузке до двух миллионов избирателей в течение конкретного количество – два часа", - сказал Булаев.
По его словам, ФЦИ при ЦИК РФ подготовит временной промежуток, в рамках которого избирателям нужно будет проголосовать. Учитывая, что это не один часовой пояс, будет выбрано то время, которое будет оптимально для избирателей всех часовых поясов.
Избиратель голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Памфилова прокомментировала итоги выборов в России
11 сентября, 12:17
 
РоссияНиколай БулаевПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала