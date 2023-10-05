https://ria.ru/20231005/tsb-1900719169.html

ЦБ назвал сумму международных резервов России

ЦБ назвал сумму международных резервов России - РИА Новости, 05.10.2023

ЦБ назвал сумму международных резервов России

Международные резервы РФ с 22 по 29 сентября уменьшились на 1,3% и составили 568,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T16:03

2023-10-05T16:03

2023-10-05T16:10

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

сша

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Международные резервы РФ с 22 по 29 сентября уменьшились на 1,3% и составили 568,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Объем международных резервов по состоянию на 29 сентября составил 568,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230929/tsb-1899388806.html

https://ria.ru/20231001/kredity-1899689935.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша, мвф