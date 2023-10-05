https://ria.ru/20231005/tsb-1900719169.html
ЦБ назвал сумму международных резервов России
ЦБ назвал сумму международных резервов России - РИА Новости, 05.10.2023
ЦБ назвал сумму международных резервов России
Международные резервы РФ с 22 по 29 сентября уменьшились на 1,3% и составили 568,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T16:03
2023-10-05T16:03
2023-10-05T16:10
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Международные резервы РФ с 22 по 29 сентября уменьшились на 1,3% и составили 568,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Объем международных резервов по состоянию на 29 сентября составил 568,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сша, мвф
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, США, МВФ
ЦБ назвал сумму международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ на 29 сентября составили 568,4 млрд долларов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Международные резервы РФ с 22 по 29 сентября уменьшились на 1,3% и составили 568,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России
.
"Объем международных резервов по состоянию на 29 сентября составил 568,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 7,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.
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Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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