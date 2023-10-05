https://ria.ru/20231005/trevoga-1900826867.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:06
2023-10-05T23:06
2023-10-05T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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полтавская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревогу объявляли в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, через некоторое время ее отменили. В 22.49 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, через минуту – в Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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в мире, украина, днепропетровская область, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу