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СМИ: Трамп может предложить себя в спикеры Конгресса - РИА Новости, 05.10.2023
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22:53 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/tramp-1900825725.html
СМИ: Трамп может предложить себя в спикеры Конгресса
СМИ: Трамп может предложить себя в спикеры Конгресса - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: Трамп может предложить себя в спикеры Конгресса
Бывший президент США Дональд Трамп может на следующей неделе приехать в Капитолий и предложить себя в новые спикеры палаты представителей, утверждает издание... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T22:53
2023-10-05T22:53
в мире
сша
дональд трамп
кевин маккарти
politico
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может на следующей неделе приехать в Капитолий и предложить себя в новые спикеры палаты представителей, утверждает издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Республиканской партии. Трамп ранее обещал помочь с выборами главы палаты, контролируемой его однопартийцами, но говорил, что сам сфокусирован на борьбе за возвращение в Белый дом. "Бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он открыт к тому, чтобы предложить себя кандидатом в спикеры", - говорится в публикации, однако отмечается, что "окончательного решения пока не принято". Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но такой вариант допустим с точки зрения законодательства. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html
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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, politico
В мире, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Politico
СМИ: Трамп может предложить себя в спикеры Конгресса

Politico: Трамп может предложить себя в спикеры палаты представителей Конгресса

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп может на следующей неделе приехать в Капитолий и предложить себя в новые спикеры палаты представителей, утверждает издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Республиканской партии.
Трамп ранее обещал помочь с выборами главы палаты, контролируемой его однопартийцами, но говорил, что сам сфокусирован на борьбе за возвращение в Белый дом.
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"Бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он открыт к тому, чтобы предложить себя кандидатом в спикеры", - говорится в публикации, однако отмечается, что "окончательного решения пока не принято".
Кресло спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей, но такой вариант допустим с точки зрения законодательства. Несколько конгрессменов уже заявили, что хотят видеть Трампа на посту, который освободился после отстранения Кевина Маккарти в результате ситуативного совпадения позиций правого крыла республиканского большинства и демократического меньшинства.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
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