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Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет - РИА Новости, 05.10.2023
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21:22 05.10.2023 (обновлено: 21:40 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/tramp-1900814178.html
Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет
Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет - РИА Новости, 05.10.2023
Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет
Защита бывшего президента США Дональда Трамп просит суд прекратить дело против него о штурме Капитолия и попытке повлиять на выборы, заявляя, что на момент... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:22
2023-10-05T21:40
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Защита бывшего президента США Дональда Трамп просит суд прекратить дело против него о штурме Капитолия и попытке повлиять на выборы, заявляя, что на момент инкриминируемых деяний он обладал иммунитетом как глава государства."Суду следует закрыть дело, основываясь на президентском иммунитете", - говорится в поданном в суд Вашингтона ходатайстве.Защита политика указывает, что вмененные ему деяния "входят во "внешний периметр" президентских полномочий". "Следовательно, они не могут лечь в основу уголовных обвинений", - говорится в ходатайстве.Защита цитирует судебный прецедент из дела 1982 года, где говорится, что для гарантирования возможности исполнения своих обязанностей президентом без колебаний и опасений об ответственности, к которой оппоненты могут привлечь за решения, которые им не нравятся, "закон обеспечивает абсолютный иммунитет "за действия внутри "внешнего периметра" официальных полномочий президента".Адвокаты настаивают, что прокуратура не в праве утверждать, что "усилия Трампа по обеспечению полноценности выборов" были за рамками его президентских обязанностей, как и говорить, что он руководствовался незаконными мотивами, якобы зная о ложности распространяемых сведений о фальсификациях на выборах.Процесс против Трампа о штурме Капитолия начнется в Вашингтоне, как ожидается, 4 марта 2024 года. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
https://ria.ru/20230921/ssha-1897550388.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден
Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на его иммунитет

Защита Трампа хочет закрыть уголовное дело, ссылаясь на президентский иммунитет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Защита бывшего президента США Дональда Трамп просит суд прекратить дело против него о штурме Капитолия и попытке повлиять на выборы, заявляя, что на момент инкриминируемых деяний он обладал иммунитетом как глава государства.
"Суду следует закрыть дело, основываясь на президентском иммунитете", - говорится в поданном в суд Вашингтона ходатайстве.
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Защита политика указывает, что вмененные ему деяния "входят во "внешний периметр" президентских полномочий". "Следовательно, они не могут лечь в основу уголовных обвинений", - говорится в ходатайстве.
Защита цитирует судебный прецедент из дела 1982 года, где говорится, что для гарантирования возможности исполнения своих обязанностей президентом без колебаний и опасений об ответственности, к которой оппоненты могут привлечь за решения, которые им не нравятся, "закон обеспечивает абсолютный иммунитет "за действия внутри "внешнего периметра" официальных полномочий президента".
Адвокаты настаивают, что прокуратура не в праве утверждать, что "усилия Трампа по обеспечению полноценности выборов" были за рамками его президентских обязанностей, как и говорить, что он руководствовался незаконными мотивами, якобы зная о ложности распространяемых сведений о фальсификациях на выборах.
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Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
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