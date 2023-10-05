https://ria.ru/20231005/tramp-1900782216.html

Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления

Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления - РИА Новости, 05.10.2023

Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления

Бывший президент США Дональд Трамп боится отравления, заявила бывшая помощница экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:47

2023-10-05T18:47

2023-10-05T18:47

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп боится отравления, заявила бывшая помощница экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон. "У него очень сильный страх быть отравленным", - сказала Хатчинсон в эфире шоу Джимми Киммела, которое транслировалось на телеканале ABC. Так, по словам Хатчинсон, Трамп предпочитает, чтобы ему подавали кетчуп в стеклянных бутылках, чтобы при открытии был слышен характерный звук, подтверждающий, что емкость ранее не вскрывали. Ранее Хатчинсон на слушаниях по делу захвата Капитолия в 2021 году заявляла, что Трамп требовал от своей охраны отвезти его в Капитолий в день штурма, а на отказ отреагировал гневом. Сам Трамп отреагировал на это заявление в соцсетях и назвал историю Хатчинсон выдуманной.

https://ria.ru/20230917/risk-1896842470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп