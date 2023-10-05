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Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления
Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления - РИА Новости, 05.10.2023
Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления
Бывший президент США Дональд Трамп боится отравления, заявила бывшая помощница экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:47
2023-10-05T18:47
2023-10-05T18:47
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп боится отравления, заявила бывшая помощница экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон. "У него очень сильный страх быть отравленным", - сказала Хатчинсон в эфире шоу Джимми Киммела, которое транслировалось на телеканале ABC. Так, по словам Хатчинсон, Трамп предпочитает, чтобы ему подавали кетчуп в стеклянных бутылках, чтобы при открытии был слышен характерный звук, подтверждающий, что емкость ранее не вскрывали. Ранее Хатчинсон на слушаниях по делу захвата Капитолия в 2021 году заявляла, что Трамп требовал от своей охраны отвезти его в Капитолий в день штурма, а на отказ отреагировал гневом. Сам Трамп отреагировал на это заявление в соцсетях и назвал историю Хатчинсон выдуманной.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Экс-сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп боится отравления
Экс-сотрудница Белого дома Хатчинсон: Трамп очень боится, что его отравят
ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп боится отравления, заявила бывшая помощница экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон.
"У него очень сильный страх быть отравленным", - сказала Хатчинсон в эфире шоу Джимми Киммела, которое транслировалось на телеканале ABC.
Так, по словам Хатчинсон, Трамп предпочитает, чтобы ему подавали кетчуп в стеклянных бутылках, чтобы при открытии был слышен характерный звук, подтверждающий, что емкость ранее не вскрывали.
Ранее Хатчинсон на слушаниях по делу захвата Капитолия в 2021 году заявляла, что Трамп требовал от своей охраны отвезти его в Капитолий в день штурма, а на отказ отреагировал гневом. Сам Трамп отреагировал на это заявление в соцсетях и назвал историю Хатчинсон выдуманной.
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