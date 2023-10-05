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Экс-адвокат Трампа подал иск против Байдена из-за слов о "пешке России" - РИА Новости, 05.10.2023
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14:45 05.10.2023 (обновлено: 14:50 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/tramp-1900690777.html
Экс-адвокат Трампа подал иск против Байдена из-за слов о "пешке России"
Экс-адвокат Трампа подал иск против Байдена из-за слов о "пешке России" - РИА Новости, 05.10.2023
Экс-адвокат Трампа подал иск против Байдена из-за слов о "пешке России"
Бывший адвокат экс-президента страны Дональда Трампа Руди Джулиани подал иск о клевете против нынешнего президента Джо Байдена за то, что тот назвал его "пешкой РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:45
2023-10-05T14:50
в мире
россия
джорджия
руди джулиани
джо байден
дональд трамп
федеральное бюро расследований сша
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента страны Дональда Трампа Руди Джулиани подал иск о клевете против нынешнего президента Джо Байдена за то, что тот назвал его "пешкой России" во время президентских дебатов 2020 года. В 2020 году Байден во время президентских дебатов в Нэшвилле заявил, что Джулиани используют как "пешку России, ему скармливают информацию, которая является российской и не соответствует действительности". "Когда тебя называют пешкой России и когда ведущий кандидат Демократической партии называет тебя лицом, содействующим российской дезинформации, это наносит чрезвычайный ущерб", - заявил Джулиани на пресс-конференции перед зданием суда в Нью-Гэмпшире, где он подал иск. Он также отметил, что многие клиенты его консалтингового бизнеса отказались от работы с ним, в результате чего он потерял миллионы долларов. Джулиани заявил, что он никогда не работал с РФ. "Это неправда… ФБР доказало, что это неправда, за шесть месяцев до того, как он это сказал. ФБР затем снова доказало, что это неправда за три недели до того, как он это сказал", - заключил Джулиани, комментируя на пресс-конференции высказывание Байдена. Адвокат Трампа является ответчиком по ряду инициированных против него исков, один из процессов должен начаться в Джорджии в декабре. Ранее в сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что бывший мэр недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов. Ранее телеканал CNN сообщал, что Джулиани задолжал более 130 тысяч долларов штрафа за невыполнение судебных предписаний, его реальные долги могут быть значительно выше.
https://ria.ru/20230926/bayden-1898746942.html
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в мире, россия, джорджия, руди джулиани, джо байден, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, президентские выборы в сша
В мире, Россия, Джорджия, Руди Джулиани, Джо Байден, Дональд Трамп, Федеральное бюро расследований США, Президентские выборы в США
Экс-адвокат Трампа подал иск против Байдена из-за слов о "пешке России"

Экс-адвокат Трампа Джулиани подал иск против Байдена из-за слов о "пешке России"

© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший адвокат экс-президента страны Дональда Трампа Руди Джулиани подал иск о клевете против нынешнего президента Джо Байдена за то, что тот назвал его "пешкой России" во время президентских дебатов 2020 года.
В 2020 году Байден во время президентских дебатов в Нэшвилле заявил, что Джулиани используют как "пешку России, ему скармливают информацию, которая является российской и не соответствует действительности".
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"Когда тебя называют пешкой России и когда ведущий кандидат Демократической партии называет тебя лицом, содействующим российской дезинформации, это наносит чрезвычайный ущерб", - заявил Джулиани на пресс-конференции перед зданием суда в Нью-Гэмпшире, где он подал иск.
Он также отметил, что многие клиенты его консалтингового бизнеса отказались от работы с ним, в результате чего он потерял миллионы долларов.
Джулиани заявил, что он никогда не работал с РФ. "Это неправда… ФБР доказало, что это неправда, за шесть месяцев до того, как он это сказал. ФБР затем снова доказало, что это неправда за три недели до того, как он это сказал", - заключил Джулиани, комментируя на пресс-конференции высказывание Байдена.
Адвокат Трампа является ответчиком по ряду инициированных против него исков, один из процессов должен начаться в Джорджии в декабре. Ранее в сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что бывший мэр недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Джулиани задолжал более 130 тысяч долларов штрафа за невыполнение судебных предписаний, его реальные долги могут быть значительно выше.
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В миреРоссияДжорджияРуди ДжулианиДжо БайденДональд ТрампФедеральное бюро расследований СШАПрезидентские выборы в США
 
 
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