https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html

"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным

"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным - РИА Новости, 05.10.2023

"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным

Путин воплощает в себе все ценности сторонников Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение политика и часть республиканцев в конгрессе, пишет профессор... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T02:31

2023-10-05T02:31

2023-10-05T03:12

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путин воплощает в себе все ценности сторонников Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение политика и часть республиканцев в конгрессе, пишет профессор Пусанского университета Роберт Келли в статье для американского издания 19FortyFive."Путин играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе", — отметил аналитик.Некоторые союзники экс-президента в конгрессе также с уважением относятся к Путину, считает политолог. Это, по мнению эксперта, превратило помощь Украине в крайне спорный вопрос американской политики."Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила", — предположил Келли.В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин