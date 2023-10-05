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"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 05.10.2023 (обновлено: 03:12 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/tramp-1900575570.html
"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным
"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным - РИА Новости, 05.10.2023
"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным
Путин воплощает в себе все ценности сторонников Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение политика и часть республиканцев в конгрессе, пишет профессор... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T02:31
2023-10-05T03:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путин воплощает в себе все ценности сторонников Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение политика и часть республиканцев в конгрессе, пишет профессор Пусанского университета Роберт Келли в статье для американского издания 19FortyFive."Путин играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе", — отметил аналитик.Некоторые союзники экс-президента в конгрессе также с уважением относятся к Путину, считает политолог. Это, по мнению эксперта, превратило помощь Украине в крайне спорный вопрос американской политики.&quot;Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила&quot;, — предположил Келли.В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Настоящий мужчина". В США рассказали, почему Трамп восхищается Путиным

19FortyFive: Владимир Путин оказался идеальным лидером с точки зрения трампистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) в 2019 году
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) в 2019 году - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) в 2019 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Путин воплощает в себе все ценности сторонников Дональда Трампа и вызывает искренне восхищение политика и часть республиканцев в конгрессе, пишет профессор Пусанского университета Роберт Келли в статье для американского издания 19FortyFive.
«
"Путин играет роль сильного, мужественного лидера, это тот образ, который Трамп культивирует в себе", — отметил аналитик.
Некоторые союзники экс-президента в конгрессе также с уважением относятся к Путину, считает политолог. Это, по мнению эксперта, превратило помощь Украине в крайне спорный вопрос американской политики.
«

"Трамписты в Республиканской партии хотят, чтобы Россия победила", — предположил Келли.

В среду на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признали: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число граждан США, выступающих за оказание Украине экономической поддержки, снизилось по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Трамп призвал остановить поддержку Украины, пока Европа не повысит расходы
01:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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