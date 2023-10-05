На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары
Antena 3: на Тенерифе эвакуировали три тысячи человек из-за природных пожаров
© AFP 2023 / DESIREE MARTIN Природные пожары, вспыхнувшие на испанском острове Тенерифе. 5 октября 2023
Природные пожары, вспыхнувшие на испанском острове Тенерифе. 5 октября 2023
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Природные пожары снова вспыхнули на испанском острове Тенерифе, который летом уже столкнулся с сильнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, из двух районов на севере острова эвакуированы около 3 тысяч человек, предает телеканал Antena 3.
«
"Возобновление природных пожаров в (муниципалитетах) Ла-Оротава и Санта-Урсула привело к превентивной эвакуации около 3 тысяч жителей", - сообщает телеканал.
Как сообщается, эвакуация затронула 2,4 тысячи жителей одного из районов муниципалитета Санта-Урсула и еще 600 из Ла-Оротавы.
На борьбу с огнем направлена авиация. Служба Канарских островов по чрезвычайным ситуация сообщила, что направила на остров все возможные средства борьбы с пожарами. Издание Vanguardia отмечает, что жара, доходящая до 39 градусов, ветер и низкая влажность затрудняют тушение.
Остров Тенерифе в августе столкнулся с крупнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, которые уничтожили около 30% от общей площади лесных насаждений острова. Локализовать их удалось только в середине сентября. Местные власти оценили нанесенный ущерб в 80,4 миллиона евро.