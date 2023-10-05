https://ria.ru/20231005/tenerife-1900596105.html

На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары

На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары - РИА Новости, 05.10.2023

На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары

Природные пожары снова вспыхнули на испанском острове Тенерифе, который летом уже столкнулся с сильнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, из двух районов РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:39

2023-10-05T09:39

2023-10-05T18:38

в мире

тенерифе

канарские острова

испания

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Природные пожары снова вспыхнули на испанском острове Тенерифе, который летом уже столкнулся с сильнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, из двух районов на севере острова эвакуированы около 3 тысяч человек, предает телеканал Antena 3. "Возобновление природных пожаров в (муниципалитетах) Ла-Оротава и Санта-Урсула привело к превентивной эвакуации около 3 тысяч жителей", - сообщает телеканал. Как сообщается, эвакуация затронула 2,4 тысячи жителей одного из районов муниципалитета Санта-Урсула и еще 600 из Ла-Оротавы. На борьбу с огнем направлена авиация. Служба Канарских островов по чрезвычайным ситуация сообщила, что направила на остров все возможные средства борьбы с пожарами. Издание Vanguardia отмечает, что жара, доходящая до 39 градусов, ветер и низкая влажность затрудняют тушение. Остров Тенерифе в августе столкнулся с крупнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, которые уничтожили около 30% от общей площади лесных насаждений острова. Локализовать их удалось только в середине сентября. Местные власти оценили нанесенный ущерб в 80,4 миллиона евро.

https://ria.ru/20230818/kanada-1890751156.html

тенерифе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тенерифе, канарские острова, испания