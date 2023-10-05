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На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары - РИА Новости, 05.10.2023
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09:39 05.10.2023 (обновлено: 18:38 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/tenerife-1900596105.html
На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары
На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары - РИА Новости, 05.10.2023
На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары
Природные пожары снова вспыхнули на испанском острове Тенерифе, который летом уже столкнулся с сильнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, из двух районов РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:39
2023-10-05T18:38
в мире
тенерифе
канарские острова
испания
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Природные пожары снова вспыхнули на испанском острове Тенерифе, который летом уже столкнулся с сильнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, из двух районов на севере острова эвакуированы около 3 тысяч человек, предает телеканал Antena 3. "Возобновление природных пожаров в (муниципалитетах) Ла-Оротава и Санта-Урсула привело к превентивной эвакуации около 3 тысяч жителей", - сообщает телеканал. Как сообщается, эвакуация затронула 2,4 тысячи жителей одного из районов муниципалитета Санта-Урсула и еще 600 из Ла-Оротавы. На борьбу с огнем направлена авиация. Служба Канарских островов по чрезвычайным ситуация сообщила, что направила на остров все возможные средства борьбы с пожарами. Издание Vanguardia отмечает, что жара, доходящая до 39 градусов, ветер и низкая влажность затрудняют тушение. Остров Тенерифе в августе столкнулся с крупнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, которые уничтожили около 30% от общей площади лесных насаждений острова. Локализовать их удалось только в середине сентября. Местные власти оценили нанесенный ущерб в 80,4 миллиона евро.
https://ria.ru/20230818/kanada-1890751156.html
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в мире, тенерифе, канарские острова, испания
В мире, Тенерифе, Канарские острова, Испания
На Тенерифе вспыхнули новые природные пожары

Antena 3: на Тенерифе эвакуировали три тысячи человек из-за природных пожаров

© AFP 2023 / DESIREE MARTIN Природные пожары, вспыхнувшие на испанском острове Тенерифе. 5 октября 2023
 Природные пожары, вспыхнувшие на испанском острове Тенерифе. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / DESIREE MARTIN
Природные пожары, вспыхнувшие на испанском острове Тенерифе. 5 октября 2023
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Природные пожары снова вспыхнули на испанском острове Тенерифе, который летом уже столкнулся с сильнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, из двух районов на севере острова эвакуированы около 3 тысяч человек, предает телеканал Antena 3.
«
"Возобновление природных пожаров в (муниципалитетах) Ла-Оротава и Санта-Урсула привело к превентивной эвакуации около 3 тысяч жителей", - сообщает телеканал.
Как сообщается, эвакуация затронула 2,4 тысячи жителей одного из районов муниципалитета Санта-Урсула и еще 600 из Ла-Оротавы.
На борьбу с огнем направлена авиация. Служба Канарских островов по чрезвычайным ситуация сообщила, что направила на остров все возможные средства борьбы с пожарами. Издание Vanguardia отмечает, что жара, доходящая до 39 градусов, ветер и низкая влажность затрудняют тушение.
Остров Тенерифе в августе столкнулся с крупнейшими за последние 40 лет лесными пожарами, которые уничтожили около 30% от общей площади лесных насаждений острова. Локализовать их удалось только в середине сентября. Местные власти оценили нанесенный ущерб в 80,4 миллиона евро.
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В миреТенерифеКанарские островаИспания
 
 
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