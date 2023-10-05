https://ria.ru/20231005/tanki-1900578235.html

Боец рассказал о работе танковых экипажей ЗВО

Боец рассказал о работе танковых экипажей ЗВО - РИА Новости, 05.10.2023

Боец рассказал о работе танковых экипажей ЗВО

Танкисты Западной группировки войск активно работают и поражают цели с закрытых огневых позиций в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T04:03

2023-10-05T04:03

2023-10-05T04:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

харьковская область

сша

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 окт - РИА Новости. Танкисты Западной группировки войск активно работают и поражают цели с закрытых огневых позиций в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир подразделения 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным "Садко". "Сейчас мы работаем с закрытых огневых позиций. Поступают задачи от командира, мы выезжаем на позиции, отстреливаемся по координатам с корректировкой целей. В основном сейчас работаем с закрытых позиций", - рассказал танкист. Собеседник агентства рассказал, что танковые экипажи довольно активно работают на данном участке фронта. Экипаж, находясь на боевом дежурстве, получил координаты цели от разведчиков, которые при помощи БПЛА обнаружили опорный пункт противника с личным составом. Танкисты выдвинулись на огневой рубеж и успешно нанесли огневое поражение. "Мы всегда рады к встрече с противником. Ждём с "распростёртыми объятиями". Снарядов хватит на всех", - добавил боец. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, ВС РФ на купянском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, два склада ВСУ с вооружением, а также контрбатарейную радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20231004/spetsoperatsiya-1900540712.html

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безопасность, россия, харьковская область, сша, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф