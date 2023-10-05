https://ria.ru/20231005/svo-1900804545.html

Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО

Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2023

Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО

Вооруженные силы продвинулись на 12 участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:17

2023-10-05T20:17

2023-10-05T21:48

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сша

вооруженные силы украины

нато

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Вооруженные силы продвинулись на 12 участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Двигаются. Вчера вот по всей линии соприкосновения на 12 участках — мы просто не обращаем на это фундаментального внимания, но это имеет значение — на 12 направлениях продвинулись. Где-то на 300, 400, 500, на двух участках на 1500-1600 метров в глубину", — уточнил президент.Глава государства подчеркнул, что речь идет о продвижении на тактическом уровне, которое имеет значение для улучшения положения войск на поле боя."Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям", — отметил Путин.Президент высказался и о потерях ВСУ с начала контрнаступления — они составили свыше 90 тысяч человек, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин, за это время ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не изменила на поле боя.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900739571.html

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россия, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"