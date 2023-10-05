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Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО
Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО
Вооруженные силы продвинулись на 12 участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:17
2023-10-05T20:17
2023-10-05T21:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
нато
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Вооруженные силы продвинулись на 12 участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Двигаются. Вчера вот по всей линии соприкосновения на 12 участках — мы просто не обращаем на это фундаментального внимания, но это имеет значение — на 12 направлениях продвинулись. Где-то на 300, 400, 500, на двух участках на 1500-1600 метров в глубину", — уточнил президент.Глава государства подчеркнул, что речь идет о продвижении на тактическом уровне, которое имеет значение для улучшения положения войск на поле боя."Сейчас мы видим, что происходит на линии соприкосновения. Российские войска уверенно себя чувствуют по многим направлениям", — отметил Путин.Президент высказался и о потерях ВСУ с начала контрнаступления — они составили свыше 90 тысяч человек, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса.Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Путин, за это время ВСУ не смогли добиться каких-либо результатов. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин, со своей стороны, отмечал, что поставка "кассет" ничего не изменила на поле боя.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Российские войска продвинулись на 12 участках в зоне СВО
Путин: ВС России продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО