https://ria.ru/20231005/svo-1900773119.html

Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО

Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО - РИА Новости, 05.10.2023

Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО

Россия спокойно идет к достижению своих целей в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин и выразил уверенность, что цели будут... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T18:13

2023-10-05T18:13

2023-10-05T21:02

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия спокойно идет к достижению своих целей в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин и выразил уверенность, что цели будут достигнуты."Спокойно идём к достижению своих целей и уверены, мы добьёмся реализации этих задач, которые перед собой ставили", - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе заседания Валдайского форума.По его словам, с начала "так называемого контрнаступления" украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, а также 1900 бронемашин различного класса.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896092911.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр