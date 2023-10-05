https://ria.ru/20231005/svo-1900773119.html
Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО
Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО
Россия спокойно идет к достижению своих целей в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин и выразил уверенность, что цели будут... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T18:13
2023-10-05T18:13
2023-10-05T21:02
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия спокойно идет к достижению своих целей в специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин и выразил уверенность, что цели будут достигнуты."Спокойно идём к достижению своих целей и уверены, мы добьёмся реализации этих задач, которые перед собой ставили", - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе заседания Валдайского форума.По его словам, с начала "так называемого контрнаступления" украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек, а также 1900 бронемашин различного класса.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896092911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин выразил уверенность, что Россия добьется целей в СВО
Путин: Россия спокойно идет к достижению целей в СВО