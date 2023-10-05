https://ria.ru/20231005/svo-1900601847.html

Росмолодежь привлекла 400 участников СВО к наставничеству

Росмолодежь привлекла 400 участников СВО к наставничеству - РИА Новости, 05.10.2023

Росмолодежь привлекла 400 участников СВО к наставничеству

Росмолодежь привлекла 400 участников спецоперации для наставничества над молодыми людьми по программе "Твой Герой", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:09

2023-10-05T10:09

2023-10-05T10:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

роспатриотцентр росмолодежи

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Росмолодежь привлекла 400 участников спецоперации для наставничества над молодыми людьми по программе "Твой Герой", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Ярким примером наставничества стал Всероссийский проект служения "Твой Герой" программы "Роспатриот". Главные участники проекта – 400 демобилизованных военнослужащих из 38 субъектов, прошедших службу в зоне специальной военной операции... (Они) проходят комплексную программу подготовки для трудоустройства в патриотические центры, образовательные и молодежные организации", - сообщили в Росмолодежи. По данным пресс-службы, участники проекта провели встречи и мастер-классы в 47 мероприятиях, включая 27 молодежных форумов, проводимых Росмолодежью, с аудиторией более 34 тысяч человек. "Кроме того, участники проекта на регулярной основе встречаются с активистами молодежных организаций и патриотических центров в университетах, колледжах и молодежных центрах в разных регионах России, чтобы на личном примере прививать школьникам, студентам и всем молодым людям патриотизм, любовь к стране, ее истории, культуре и традициям", - добавили в Росмолодежи.

https://ria.ru/20231005/mo-1900588404.html

https://ria.ru/20230817/nastavnik-1890558490.html

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общество, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр росмолодежи