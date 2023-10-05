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Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой - РИА Новости, 05.10.2023
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09:37 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/svecha-1900595957.html
Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой
Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой - РИА Новости, 05.10.2023
Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой
Первоклассник Камиль из Илишевского района Башкирии сделал для бойцов на передовой окопную свечу и нарисовал им на память рисунок, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:37
2023-10-05T09:37
надежные люди
илишевский район
республика башкортостан
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УФА, 5 окт – РИА Новости. Первоклассник Камиль из Илишевского района Башкирии сделал для бойцов на передовой окопную свечу и нарисовал им на память рисунок, сообщил глава муниципалитета Ильдар Мустафин. "Вот какой патриот растёт у нас в селе Нижнеяркеево. Первоклассник Камиль решил поддержать наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Когда он узнал, для чего нужны окопные свечи, то ни минуты не сомневался, что должен помочь нашим бойцам. В пункт сбора гуманитарной помощи вместе с мамой Айгуль Ильшатовной принес окопную свечу, которую лично изготовил, и с искренней верой в победу передал рисунок для наших солдат", - написал Мустафин в своем Telegram-канале. Он поблагодарил родителей Камиля за достойное воспитание сына.
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илишевский район, республика башкортостан
Надежные люди, Илишевский район, Республика Башкортостан
Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой

Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов в зоне СВО

© Фото : Ильдар Мустафин/ВКонтактеПервоклассник из Башкирии, сделавший окопную свечу для бойцов на передовой
Первоклассник из Башкирии, сделавший окопную свечу для бойцов на передовой - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Ильдар Мустафин/ВКонтакте
Первоклассник из Башкирии, сделавший окопную свечу для бойцов на передовой
Читать ria.ru в
УФА, 5 окт – РИА Новости. Первоклассник Камиль из Илишевского района Башкирии сделал для бойцов на передовой окопную свечу и нарисовал им на память рисунок, сообщил глава муниципалитета Ильдар Мустафин.
«
"Вот какой патриот растёт у нас в селе Нижнеяркеево. Первоклассник Камиль решил поддержать наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Когда он узнал, для чего нужны окопные свечи, то ни минуты не сомневался, что должен помочь нашим бойцам. В пункт сбора гуманитарной помощи вместе с мамой Айгуль Ильшатовной принес окопную свечу, которую лично изготовил, и с искренней верой в победу передал рисунок для наших солдат", - написал Мустафин в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил родителей Камиля за достойное воспитание сына.
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