https://ria.ru/20231005/svecha-1900595957.html

Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой

Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой - РИА Новости, 05.10.2023

Первоклассник из Башкирии сделал окопную свечу для бойцов на передовой

Первоклассник Камиль из Илишевского района Башкирии сделал для бойцов на передовой окопную свечу и нарисовал им на память рисунок, сообщил глава муниципалитета... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:37

2023-10-05T09:37

2023-10-05T09:37

надежные люди

илишевский район

республика башкортостан

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УФА, 5 окт – РИА Новости. Первоклассник Камиль из Илишевского района Башкирии сделал для бойцов на передовой окопную свечу и нарисовал им на память рисунок, сообщил глава муниципалитета Ильдар Мустафин. "Вот какой патриот растёт у нас в селе Нижнеяркеево. Первоклассник Камиль решил поддержать наших ребят, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Когда он узнал, для чего нужны окопные свечи, то ни минуты не сомневался, что должен помочь нашим бойцам. В пункт сбора гуманитарной помощи вместе с мамой Айгуль Ильшатовной принес окопную свечу, которую лично изготовил, и с искренней верой в победу передал рисунок для наших солдат", - написал Мустафин в своем Telegram-канале. Он поблагодарил родителей Камиля за достойное воспитание сына.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898988435.html

илишевский район

республика башкортостан

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илишевский район, республика башкортостан