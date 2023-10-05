https://ria.ru/20231005/sudi-1900687008.html

В России увеличат зарплаты судей

В России увеличат зарплаты судей - РИА Новости, 05.10.2023

В России увеличат зарплаты судей

Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:29

2023-10-05T14:29

2023-10-05T14:29

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - говорится в тексте документа. Указ вступил в силу с 1 октября 2023 года. Ранее Путин подписал указ о повышении в 1,055 раза зарплат российских дипломатов, госслужащих, в том числе президента РФ, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Повышение заработной платы также касается заместителей главы правительства, министров, секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.

https://ria.ru/20231002/zarplaty-1900068138.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин