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В России увеличат зарплаты судей - РИА Новости, 05.10.2023
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14:29 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/sudi-1900687008.html
В России увеличат зарплаты судей
В России увеличат зарплаты судей - РИА Новости, 05.10.2023
В России увеличат зарплаты судей
Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:29
2023-10-05T14:29
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - говорится в тексте документа. Указ вступил в силу с 1 октября 2023 года. Ранее Путин подписал указ о повышении в 1,055 раза зарплат российских дипломатов, госслужащих, в том числе президента РФ, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Повышение заработной платы также касается заместителей главы правительства, министров, секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России увеличат зарплаты судей

Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Зарплаты российских судей с 1 октября увеличатся в 1,055 раза, следует из указа президента России Владимира Путина.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Повысить в 1,055 раза должностные оклады судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - говорится в тексте документа.
Указ вступил в силу с 1 октября 2023 года.
Ранее Путин подписал указ о повышении в 1,055 раза зарплат российских дипломатов, госслужащих, в том числе президента РФ, главы правительства РФ Михаила Мишустина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Повышение заработной платы также касается заместителей главы правительства, министров, секретаря Совбеза, руководства и членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека и других государственных служащих.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут
2 октября, 22:42
 
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