https://ria.ru/20231005/sud-1900823441.html

Суд в Сербии отказал Украине в выдаче бывшего члена руководства СБУ

Суд в Сербии отказал Украине в выдаче бывшего члена руководства СБУ - РИА Новости, 05.10.2023

Суд в Сербии отказал Украине в выдаче бывшего члена руководства СБУ

Апелляционный суд в сербском городе Ниш утвердил отказ в выдаче задержанного в июне 2022 года бывшего начальника собственной безопасности СБУ Андрея Наумова,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T22:29

2023-10-05T22:29

2023-10-05T22:29

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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Апелляционный суд в сербском городе Ниш утвердил отказ в выдаче задержанного в июне 2022 года бывшего начальника собственной безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщил судебный орган. "Решением Апелляционного суда в Нише… от 29 сентября 2023 года подтверждено решение Высшего суда в Нише… которым отказано в выдаче лица с инициалами А.О.Н органам правосудия Украины", - говорится в сообщении на сайте Апелляционного суда, подписанном пресс-секретарем Сашей Бошковичем. Высший суд в Нише в конце сентября приговорил Наумова к одному году тюрьмы за отмывание денег, но засчитал 10 месяцев, проведенные в СИЗО. После отбывания тюремного срока ему будет запрещен въезд в Сербию на пять лет, изъяты деньги и ценности, обнаруженные при задержании, и выписан штраф в размере 200 тысяч динаров (около 1,7 тысячи евро). Полиция Сербии сообщила в июне 2022 года, что во время досмотра на КПП Прешево на границе с Северной Македонией автомобиля марки BMW, которым управлял гражданин Германии А.А., а в машине с ним находился А.Н. (Андрей Наумов – ред.), обнаружила незадекларированные 607 990 евро, 124 924 долларов и два изумруда. Они были задержаны и находились в следственном изоляторе города Ниш, уголовный кодекс Сербии предполагает за подобные преступления наказание до 12 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

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