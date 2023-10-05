https://ria.ru/20231005/sud-1900583479.html

В Крыму рассказали, как на Украине испугались суда по водной блокаде

В Крыму рассказали, как на Украине испугались суда по водной блокаде - РИА Новости, 05.10.2023

В Крыму рассказали, как на Украине испугались суда по водной блокаде

Представители Украины испугались справедливого суда при рассмотрении иска о водной блокаде Крыма и не явились ни на одно из заседаний, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T07:16

2023-10-05T07:16

2023-10-05T17:28

республика крым

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украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Представители Украины испугались справедливого суда при рассмотрении иска о водной блокаде Крыма и не явились ни на одно из заседаний, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Арбитражный суд Крыма в среду начал рассмотрение по существу первого иска об ущербе бюджету республики от водной блокады, устроенной Украиной в 2014 году. Дело рассматривается в закрытом режиме. Сумма претензий к Киеву — около 153 миллиардов рублей. При этом, по данным властей, если к иску присоединятся предприятия промышленной, санаторно-курортной и аграрной отрасли, то общая сумма ущерба может превысить два триллиона рублей. Ответчиками по делу являются: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала. "Представители Украины испугались правды, которую им предъявят в Крыму, поэтому так и не явились на заседание справедливого суда, несмотря на то, что им направлялись уведомления о дате и месте проведения заседаний", — сказал Трофимов. По его словам, вина украинской стороны в водной блокаде полуострова не только очевидна, но и документально подтверждена. "Нами собрана вся доказательная база. Думаю, что уже к концу года суд вынесет свой вердикт. Отсутствие украинской стороны не помешает вынесению легитимного и справедливого решения", — подчеркнул Трофимов.Власти Украины в 2014 году перекрыли подачу в Крым днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинской стороной Каховской гидроэлектростанции и обмеления водохранилища. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей и временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию Киева. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230913/arest-1896162297.html

https://ria.ru/20220723/blokada-1804445596.html

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республика крым, политика, украина, россия