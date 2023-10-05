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СМИ: отставка Маккарти поставила под угрозу финансирование Украины - РИА Новости, 05.10.2023
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09:44 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/ssha-1900596647.html
СМИ: отставка Маккарти поставила под угрозу финансирование Украины
СМИ: отставка Маккарти поставила под угрозу финансирование Украины - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: отставка Маккарти поставила под угрозу финансирование Украины
Финансирование Киева со стороны США находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, сообщает газета... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:44
2023-10-05T09:44
в мире
украина
сша
россия
кевин маккарти
джо байден
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Финансирование Киева со стороны США находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, сообщает газета Politico. "Судьба этого финансирования, которое Владимир Зеленский на прошлой неделе перед сенаторами назвал вопросом жизни и смерти, сейчас находится в подвешенном состоянии", - говорится в сообщении. По данным издания, на фоне отставки Маккарти в Белом доме начали обсуждение перспектив дальнейшего финансирования украинского правительства. "Эти беседы (обсуждение финансирования Украины) носят удручающий характер", - заявил изданию внештатный советник администрации США по внешней политике. Согласно источникам газеты, в нынешних условиях поставки Украине вооружений зависят от того, будет ли Пентагон в состоянии восполнить свои запасы. "Если Украина скажет: "Нам действительно нужно это прямо сейчас", минобороны, возможно, сможет предоставить это, однако мы бы не стали этого делать, если бы не были в состоянии восполнить то, что мы им дали", - приводит издание слова неназванного американского чиновника. Газета также отмечает, что в Республиканской партии растет блок, выступающий против поддержки Украины, а шансы на принятие временной меры в предоставлении 6 миллиардов долларов значительно уменьшились. На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. Во вторник палата представителей конгресса США отправила Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231005/makkarti-1900578029.html
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в мире, украина, сша, россия, кевин маккарти, джо байден, владимир зеленский, нато, politico, пентагон
В мире, Украина, США, Россия, Кевин Маккарти, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Politico, Пентагон
СМИ: отставка Маккарти поставила под угрозу финансирование Украины

Politico: поддержка Киеву находится под угрозой из-за отставки Маккарти

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Кевин Маккарти
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Финансирование Киева со стороны США находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, сообщает газета Politico.
"Судьба этого финансирования, которое Владимир Зеленский на прошлой неделе перед сенаторами назвал вопросом жизни и смерти, сейчас находится в подвешенном состоянии", - говорится в сообщении.
Кевин Маккарти во время пресс-конференции через несколько часов после отстранения от должности спикера палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
"Это катастрофа": у Киева началась паника после отставки Маккарти
Вчера, 03:55
По данным издания, на фоне отставки Маккарти в Белом доме начали обсуждение перспектив дальнейшего финансирования украинского правительства.
"Эти беседы (обсуждение финансирования Украины) носят удручающий характер", - заявил изданию внештатный советник администрации США по внешней политике.
Согласно источникам газеты, в нынешних условиях поставки Украине вооружений зависят от того, будет ли Пентагон в состоянии восполнить свои запасы.
"Если Украина скажет: "Нам действительно нужно это прямо сейчас", минобороны, возможно, сможет предоставить это, однако мы бы не стали этого делать, если бы не были в состоянии восполнить то, что мы им дали", - приводит издание слова неназванного американского чиновника.
Газета также отмечает, что в Республиканской партии растет блок, выступающий против поддержки Украины, а шансы на принятие временной меры в предоставлении 6 миллиардов долларов значительно уменьшились.
На прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Во вторник палата представителей конгресса США отправила Маккарти в отставку. За его отстранение от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Эксперт рассказала о последствиях для Киева из-за отставки Маккарти
4 октября, 11:52
 
В миреУкраинаСШАРоссияКевин МаккартиДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОPoliticoПентагон
 
 
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