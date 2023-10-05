https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900807110.html

Путин ответил на вопрос о конце спецоперации

Путин ответил на вопрос о конце спецоперации - РИА Новости, 06.10.2023

Путин ответил на вопрос о конце спецоперации

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, где можно остановиться в ходе спецоперации, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-05T20:31

2023-10-05T20:31

2023-10-06T00:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

в мире

вооруженные силы украины

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СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, где можно остановиться в ходе спецоперации, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей."Теперь по поводу, где нам остановиться. Знаете, дело не в территориях — дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. В безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы их считаем своими людьми", — пояснил он, отвечая на вопросы на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Как отметил президент, российские войска уверенно чувствуют себя на линии соприкосновения. Так, накануне они продвинулись вперед от 300 метров до 1,6 километра на 12 участках. Это тактические вещи, но они имеют значение, уточнил глава государства.При этом ВСУ с начала так называемого контрнаступления потеряли уже более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин различного класса, указал Путин.Он заявил, что Россия спокойно идет к достижению всех целей спецоперации, и выразил уверенность, что ей их удастся достичь.

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"Дело в гарантиях безопасности" – Путин о конце СВО "Дело в гарантиях безопасности" – Путин о конце СВО 2023-10-05T20:31 true PT3M14S

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россия, владимир путин, в мире, вооруженные силы украины