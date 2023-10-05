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Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО - РИА Новости, 05.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 05.10.2023 (обновлено: 20:26 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900803752.html
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО
Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:12
2023-10-05T20:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты, заявил президент России Владимир Путин."У нас не сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что еще примерно 5 тысяч добровольцев подписали краткосрочные контракты. По словам президента, в этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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безопасность, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО

Путин: 335 тысяч человек заключили контракты с МО для участия в СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту 2 разряда едут прием граждан, желающих заключить контракт на военную службу
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту 2 разряда едут прием граждан, желающих заключить контракт на военную службу - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту 2 разряда едут прием граждан, желающих заключить контракт на военную службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас не сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что еще примерно 5 тысяч добровольцев подписали краткосрочные контракты. По словам президента, в этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией.
Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Шойгу о резервных полках, боевой подготовке добровольцев и контрактников - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Для всех группировок российских войск в зоне СВО созданы резервные полки
Вчера, 10:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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