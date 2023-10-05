https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900803752.html

Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО

Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО - РИА Новости, 05.10.2023

Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО

Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты,... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T20:12

2023-10-05T20:12

2023-10-05T20:26

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты, заявил президент России Владимир Путин."У нас не сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что еще примерно 5 тысяч добровольцев подписали краткосрочные контракты. По словам президента, в этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20231005/polki-1900611427.html

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безопасность, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"