https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900803752.html
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО - РИА Новости, 05.10.2023
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО
Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты,... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T20:12
2023-10-05T20:12
2023-10-05T20:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Уже 335 тысяч человек заключили контракты с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, еще 5 тысяч подписали краткосрочные контракты, заявил президент России Владимир Путин."У нас не сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что еще примерно 5 тысяч добровольцев подписали краткосрочные контракты. По словам президента, в этом проявляется доверие людей к политике, проводимой Россией.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/polki-1900611427.html
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безопасность, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Более 335 тысяч человек заключили контракты с Минобороны для участия в СВО
Путин: 335 тысяч человек заключили контракты с МО для участия в СВО