https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900686335.html
Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS
Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS - РИА Новости, 05.10.2023
Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сути сбили 27 украинских беспилотников, 8 снарядов РСЗО и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T14:28
2023-10-05T14:28
2023-10-05T14:28
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сути сбили 27 украинских беспилотников, 8 снарядов РСЗО и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: авиационная управляемая бомба JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Берестовое Донецкой народной республики, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Безопасность, В мире
Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS
МО РФ: системы ПВО сбили 27 дронов ВСУ, авиабомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS