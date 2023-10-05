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Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS

Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS - РИА Новости, 05.10.2023

Российская ПВО сбила 27 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сути сбили 27 украинских беспилотников, 8 снарядов РСЗО и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T14:28

2023-10-05T14:28

2023-10-05T14:28

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

безопасность

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сути сбили 27 украинских беспилотников, 8 снарядов РСЗО и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: авиационная управляемая бомба JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Берестовое Донецкой народной республики, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 484 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7518 беспилотных летательных аппаратов, 440 зенитных ракетных комплексов, 12 334 танка и других боевых бронированных машин, 1160 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 809 единиц специальной военной автомобильной техники.

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россия, херсонская область , безопасность, в мире