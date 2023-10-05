https://ria.ru/20231005/spasenie-1900634447.html
В Новосибирске спасли пятимесячную девочку на грани инфаркта
В Новосибирске спасли пятимесячную девочку на грани инфаркта - РИА Новости, 05.10.2023
В Новосибирске спасли пятимесячную девочку на грани инфаркта
Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина спасли пятимесячную девочку, которая оказалась РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T11:56
2023-10-05T11:56
2023-10-05T16:04
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НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина спасли пятимесячную девочку, которая оказалась на грани инфаркта из-за редкого порока сердца, рассказали в клинике. Девочку с редкой врожденной аномалией строения сердца — отхождением левой коронарной артерии не от аорты (как в норме), а от легочной артерии — экстренно доставили в центр Мешалкина из соседнего региона. Сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов пояснил, что это редкий порок, встречающийся у трех-пяти из ста тысяч младенцев. Это главная причина детских инфарктов. Проявления заметны уже в первые месяцы жизни: во время кормления у ребенка наблюдаются одышка, учащенное храпящее дыхание, кашель, рвота; приступ может спровоцировать любое физическое усилие или крик."Девяносто процентов таких детей погибают в течение первого года жизни", — сказал медик.При обследовании у девочки выявили признаки коронарной недостаточности: сократительная способность левого желудочка сердца оказалась резко снижена — до восьми процентов, а его объем достигал 130 миллилитров, как у взрослого человека. Спасти ребенка могла только срочная реконструктивная операция, и из-за тяжелого состояния младенца врачи решили ее провести, несмотря на положительный тест на COVID-19. "Вмешательство выполнялось в условиях искусственного кровообращения с охлаждением ребенка для лучшей защиты сердца и других внутренних органов. Уже на этапе планирования операции было ясно, что собственной длины сосуда не хватает для пересадки в правильную позицию. Для решения проблемы циркулярно выкроили участок ствола легочной артерии вместе с неправильно расположенной левой коронарной артерией и, сшив его стенки, сформировали трубочку, которую и соединили с аортой", — рассказали в клинике.В течение месяца после операции специалисты отметили, что у ребенка увеличилась сократительная способность и уменьшился объем левого желудочка. По словам Сойнова, возвращение левых отделов сердца к нормальным размерам — залог того, что ребенок будет жить полноценно."К сожалению, при таком диагнозе это случается не всегда. Но пример этой малышки вдохновляет: у нее все получилось, она справилась, несмотря на сложный послеоперационный период на фоне течения коронавирусной инфекции", — сказал хирург. Девочку уже отправили на реабилитацию в родной город.
https://ria.ru/20230926/gvozd-1898770147.html
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В Новосибирске спасли пятимесячную девочку на грани инфаркта
В Новосибирске кардиохирурги спасли пятимесячную девочку на грани инфаркта
НОВОСИБИРСК, 5 окт — РИА Новости. Кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина спасли пятимесячную девочку, которая оказалась на грани инфаркта из-за редкого порока сердца, рассказали в клинике.
Девочку с редкой врожденной аномалией строения сердца — отхождением левой коронарной артерии не от аорты (как в норме), а от легочной артерии — экстренно доставили в центр Мешалкина из соседнего региона.
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Сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов пояснил, что это редкий порок, встречающийся у трех-пяти из ста тысяч младенцев. Это главная причина детских инфарктов. Проявления заметны уже в первые месяцы жизни: во время кормления у ребенка наблюдаются одышка, учащенное храпящее дыхание, кашель, рвота; приступ может спровоцировать любое физическое усилие или крик.
«
"Девяносто процентов таких детей погибают в течение первого года жизни", — сказал медик.
При обследовании у девочки выявили признаки коронарной недостаточности: сократительная способность левого желудочка сердца оказалась резко снижена — до восьми процентов, а его объем достигал 130 миллилитров, как у взрослого человека. Спасти ребенка могла только срочная реконструктивная операция, и из-за тяжелого состояния младенца врачи решили ее провести, несмотря на положительный тест на COVID-19.
«
"Вмешательство выполнялось в условиях искусственного кровообращения с охлаждением ребенка для лучшей защиты сердца и других внутренних органов. Уже на этапе планирования операции было ясно, что собственной длины сосуда не хватает для пересадки в правильную позицию. Для решения проблемы циркулярно выкроили участок ствола легочной артерии вместе с неправильно расположенной левой коронарной артерией и, сшив его стенки, сформировали трубочку, которую и соединили с аортой", — рассказали в клинике.
В течение месяца после операции специалисты отметили, что у ребенка увеличилась сократительная способность и уменьшился объем левого желудочка. По словам Сойнова, возвращение левых отделов сердца к нормальным размерам — залог того, что ребенок будет жить полноценно.
«
"К сожалению, при таком диагнозе это случается не всегда. Но пример этой малышки вдохновляет: у нее все получилось, она справилась, несмотря на сложный послеоперационный период на фоне течения коронавирусной инфекции", — сказал хирург.
Девочку уже отправили на реабилитацию в родной город.
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