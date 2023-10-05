Рейтинг@Mail.ru
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/solntsepek-1900580226.html
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:07
2023-10-05T05:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884700928_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_e8d15abb0ca7e9cce60e724861732c35.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на купянском направлении. На кадрах - выдвижение боевых машин с замаскированных позиций на огневые точки, наведение и огонь по заранее разведанным укреплениям и "опорникам" ВСУ в лесной местности, а также контроль поражения с разведывательного беспилотника. "Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то "опорники", поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так", - сообщил командир боевой машины ТОС-1А с позывным "Черный".
https://ria.ru/20231005/spetsoperatsiya-1900580075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884700928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1d715888eae2dbb244b5233d2e38b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении

МО: "Солнцепеки" поразили опорные пункты ВСУ в лесах на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧлены экипажа тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк"
Члены экипажа тяжелой огнемётной системы ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Члены экипажа тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на купянском направлении.
На кадрах - выдвижение боевых машин с замаскированных позиций на огневые точки, наведение и огонь по заранее разведанным укреплениям и "опорникам" ВСУ в лесной местности, а также контроль поражения с разведывательного беспилотника.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Группировка "Центр" огнем подавила до 25 расчетов ВСУ
Вчера, 05:05
"Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то "опорники", поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так", - сообщил командир боевой машины ТОС-1А с позывным "Черный".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала