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"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.10.2023
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T05:07
2023-10-05T05:07
2023-10-05T05:07
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безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на купянском направлении. На кадрах - выдвижение боевых машин с замаскированных позиций на огневые точки, наведение и огонь по заранее разведанным укреплениям и "опорникам" ВСУ в лесной местности, а также контроль поражения с разведывательного беспилотника. "Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то "опорники", поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так", - сообщил командир боевой машины ТОС-1А с позывным "Черный".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении
МО: "Солнцепеки" поразили опорные пункты ВСУ в лесах на Купянском направлении
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на купянском направлении.
На кадрах - выдвижение боевых машин с замаскированных позиций на огневые точки, наведение и огонь по заранее разведанным укреплениям и "опорникам" ВСУ в лесной местности, а также контроль поражения с разведывательного беспилотника.
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"Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то "опорники", поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так", - сообщил командир боевой машины ТОС-1А с позывным "Черный".