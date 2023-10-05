https://ria.ru/20231005/solntsepek-1900580226.html

"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении

"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 05.10.2023

"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T05:07

2023-10-05T05:07

2023-10-05T05:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Западного военного округа по укреплениям и опорным пунктам ВСУ в лесном массиве на купянском направлении. На кадрах - выдвижение боевых машин с замаскированных позиций на огневые точки, наведение и огонь по заранее разведанным укреплениям и "опорникам" ВСУ в лесной местности, а также контроль поражения с разведывательного беспилотника. "Сегодня работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то "опорники", поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так", - сообщил командир боевой машины ТОС-1А с позывным "Черный".

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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", вооруженные силы рф, безопасность