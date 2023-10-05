https://ria.ru/20231005/smi-1900586580.html

СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию благодаря скандалам

СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию благодаря скандалам - РИА Новости, 05.10.2023

СМИ: Трамп собрал деньги на предвыборную кампанию благодаря скандалам

Экс-президент США Дональд Трамп собрал более 45,5 миллиона долларов на свою предвыборную кампанию в третьем квартале 2023 года благодаря скандальной славе из-за РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:20

2023-10-05T08:20

2023-10-05T08:21

в мире

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп собрал более 45,5 миллиона долларов на свою предвыборную кампанию в третьем квартале 2023 года благодаря скандальной славе из-за выдвинутых против него обвинений, передает агентство Блумберг.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности. "Трамп использовал свои многочисленные проблемы с законом, чтобы побудить спонсоров вносить средства для его кампании", - пишет издание. По информации Блумберг, Трамп собрал уже 45,5 миллиона долларов, обогнав всех остальных претендентов на президентское кресло от Республиканской партии. Известность политику приносят четыре выдвинутых против него обвинения и распространение продукции с тюремным снимком, сделанным в тюрьме округа Фултон. Из собранных средств 10% отчисляется в комитет Трампа Save America, а 90% идет на финансирование предвыборной деятельности. Таким образом, у бывшего президента сейчас на руках 37,5 миллиона долларов наличными, отмечает агентство. Как сообщает телеканал CNN, сумма сборов команды Трампа на проведение предвыборной гонки в третьем квартале этого года превысила на 10,5 миллиона показатели второго квартала, когда им удалось собрать 35 миллионов долларов. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20231005/podderzhka-1900572904.html

https://ria.ru/20231005/slezhka-1900577829.html

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джорджия

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в мире, сша, джорджия, флорида, дональд трамп, джо байден, майк пенс, оон