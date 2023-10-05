https://ria.ru/20231005/slovakiya-1900606271.html

Президент Словакии выступила против помощи Украине

Президент Словакии выступила против помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023

Президент Словакии выступила против помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов, пишет Dennik M. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T10:30

2023-10-05T10:30

2023-10-05T11:23

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словакия

украина

киев

роберт фицо

зузана чапутова

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов, пишет Dennik M."По мнению президента, в этом вопросе нужно уважать результаты парламентских выборов, в которых победила партия Smer, обещавшая избирателям, что Киев "не получит ни патрона". Игнорировать подобное нельзя, иначе это создаст досадный прецедент", — говорится в статье.Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также заявил Dennik M о необходимости "уважать результаты демократического голосования".Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства.Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Он неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. А также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".

https://ria.ru/20231005/soyuzniki-1900579042.html

https://ria.ru/20231003/obvineniya-1900091328.html

словакия

украина

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в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, зузана чапутова