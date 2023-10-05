Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии выступила против помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 05.10.2023 (обновлено: 11:23 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/slovakiya-1900606271.html
Президент Словакии выступила против помощи Украине
Президент Словакии выступила против помощи Украине - РИА Новости, 05.10.2023
Президент Словакии выступила против помощи Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов, пишет Dennik M. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T10:30
2023-10-05T11:23
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
зузана чапутова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900059963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2ebcb8d6daab7bbdb8138ccabb2e0bf.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов, пишет Dennik M."По мнению президента, в этом вопросе нужно уважать результаты парламентских выборов, в которых победила партия Smer, обещавшая избирателям, что Киев "не получит ни патрона". Игнорировать подобное нельзя, иначе это создаст досадный прецедент", — говорится в статье.Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также заявил Dennik M о необходимости "уважать результаты демократического голосования".Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства.Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Он неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. А также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".
https://ria.ru/20231005/soyuzniki-1900579042.html
https://ria.ru/20231003/obvineniya-1900091328.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900059963_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_873d9ba48b82766d8c87c980f7816ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, зузана чапутова
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Зузана Чапутова
Президент Словакии выступила против помощи Украине

Президент Словакии Чапутова выступила против помощи Украине из-за итогов выборов

© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов, пишет Dennik M.
"По мнению президента, в этом вопросе нужно уважать результаты парламентских выборов, в которых победила партия Smer, обещавшая избирателям, что Киев "не получит ни патрона". Игнорировать подобное нельзя, иначе это создаст досадный прецедент", — говорится в статье.
Пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец, комментируя решение Чапутовой, также заявил Dennik M о необходимости "уважать результаты демократического голосования".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Украина потеряла двух ключевых союзников, пишут СМИ
Вчера, 04:41
Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства.
Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. Он неоднократно критиковал власти за решение передать Киеву функционирующую систему ПВО С-300. А также утверждал, что истребители МиГ-29 отправили с грубым нарушением норм конституции.
По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Политик также обещал "сделать все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Венгрия раскритиковала заявления о вмешательстве России в словацкие выборы
3 октября, 07:47
 
В миреСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоЗузана Чапутова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала