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ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа - РИА Новости, 05.10.2023
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03:16 05.10.2023 (обновлено: 03:24 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/slezhka-1900577829.html
ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа
ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа - РИА Новости, 05.10.2023
ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа
Федеральное бюро расследований опровергло РИА Новости сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, но указало... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T03:16
2023-10-05T03:24
фбр
в мире
сша
дональд трамп
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований опровергло РИА Новости сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, но указало на возможность таких действий при наличии оснований."Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным", - сообщил представитель спецслужбы на вопрос о сообщениях относительно преследований сторонников экс-президента перед предстоящими выборами в США в 2024 году.При этом в ФБР уточнили, что бюро ведет расследования в отношении тех, кто "совершает акты насилия или угрожает насилием"."Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой (к конституции США - ред.)", - добавили в ФБР.Ранее газета Newsweek со ссылкой на попавшие в ее распоряжение засекреченные данные сообщала, что ФБР тайно следит за сторонниками Трампа на фоне приближающихся выборов в 2024 году.Как отмечалось, федеральное правительство США считает, что угроза всплеска насилия и возникновения крупных гражданских беспорядков на фоне предстоящих президентских выборов настолько велика, что тайно создало новую категорию "экстремистов", которых нужно отслеживать и которым нужно противодействовать, включив в нее "армию последователей Трампа".
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фбр, в мире, сша, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша
ФБР, В мире, США, Дональд Трамп, Федеральное бюро расследований США
ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа по политическим мотивам

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований опровергло РИА Новости сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, но указало на возможность таких действий при наличии оснований.
«
"Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным", - сообщил представитель спецслужбы на вопрос о сообщениях относительно преследований сторонников экс-президента перед предстоящими выборами в США в 2024 году.
При этом в ФБР уточнили, что бюро ведет расследования в отношении тех, кто "совершает акты насилия или угрожает насилием".
"Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой (к конституции США - ред.)", - добавили в ФБР.
Ранее газета Newsweek со ссылкой на попавшие в ее распоряжение засекреченные данные сообщала, что ФБР тайно следит за сторонниками Трампа на фоне приближающихся выборов в 2024 году.
Как отмечалось, федеральное правительство США считает, что угроза всплеска насилия и возникновения крупных гражданских беспорядков на фоне предстоящих президентских выборов настолько велика, что тайно создало новую категорию "экстремистов", которых нужно отслеживать и которым нужно противодействовать, включив в нее "армию последователей Трампа".
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ФБРВ миреСШАДональд ТрампФедеральное бюро расследований США
 
 
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