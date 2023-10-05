https://ria.ru/20231005/slezhka-1900577829.html

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа - РИА Новости, 05.10.2023

ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками Трампа

Федеральное бюро расследований опровергло РИА Новости сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, но указало... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T03:16

2023-10-05T03:16

2023-10-05T03:24

фбр

в мире

сша

дональд трамп

федеральное бюро расследований сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Федеральное бюро расследований опровергло РИА Новости сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, но указало на возможность таких действий при наличии оснований."Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным", - сообщил представитель спецслужбы на вопрос о сообщениях относительно преследований сторонников экс-президента перед предстоящими выборами в США в 2024 году.При этом в ФБР уточнили, что бюро ведет расследования в отношении тех, кто "совершает акты насилия или угрожает насилием"."Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой (к конституции США - ред.)", - добавили в ФБР.Ранее газета Newsweek со ссылкой на попавшие в ее распоряжение засекреченные данные сообщала, что ФБР тайно следит за сторонниками Трампа на фоне приближающихся выборов в 2024 году.Как отмечалось, федеральное правительство США считает, что угроза всплеска насилия и возникновения крупных гражданских беспорядков на фоне предстоящих президентских выборов настолько велика, что тайно создало новую категорию "экстремистов", которых нужно отслеживать и которым нужно противодействовать, включив в нее "армию последователей Трампа".

https://ria.ru/20231002/tramp-1900025718.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фбр, в мире, сша, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша