https://ria.ru/20231005/slava-1900731280.html

Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым

Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым - РИА Новости, 05.10.2023

Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым

Певица Слава (Анастасия Сланевская) отреагировала в сторис Instagram* на недавний выпуск ток-шоу "Малахов", героем которого стал оскандалившийся пластический... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:27

2023-10-05T17:27

2023-10-05T17:27

шоубиз

новости шоу-бизнеса

певица слава (анастасия сланевская)

знаменитости

любовь успенская

филипп киркоров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823384047_0:39:1970:1147_1920x0_80_0_0_84cdf34ccb28bac3a81d6d21c69d7f19.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отреагировала в сторис Instagram* на недавний выпуск ток-шоу "Малахов", героем которого стал оскандалившийся пластический хирург Тимур Хайдаров. Артистка сравнила этот эпизод с "петушиными боями". "Это какие-то петушиные бои. Мне кажется, скоро надо будет делать ставки – сказала Слава. – Это все, что я хочу сказать про программу "Малахов" с Хайдаровым и Еленой Сениной (адвокат певицы Славы. — Прим. ред.)". Исполнительница добавила, что ее адвоката постоянно перебивали, когда она хотела высказать свое мнение. "Она единственный человек, который хоть что-то сказал по факту, но его курицы закукарекали, — высказалась Слава. — Если бы я была на этой программе, я бы взяла Лену, девчонок и еще одну журналистку оттуда, потому что это просто низ всего, что только могло произойти". В июле Слава заявила, что Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди и показала рубцы на теле. Вскоре в подобном врача обвинила и Любовь Успенская. Сам Хайдаров позже рассказал свою версию конфликта. Так, говоря про Славу хирург ответил, что певица после операции не пришла к нему на прием, а Успенская изначально была всем довольна. На его защиту также встал Филипп Киркоров, который нескольких месяцев пользуется услугами знаменитого врача. Народный артист России обвинил Славу в пиаре, и сказал, что она попросту не выполняла указания Хайдарова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230726/uspenskaya-1886375921.html

https://ria.ru/20230801/khaydarov-1887653877.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, любовь успенская, филипп киркоров, россия