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Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым - РИА Новости, 05.10.2023
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Шоубиз
 
17:27 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/slava-1900731280.html
Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым
Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым - РИА Новости, 05.10.2023
Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым
Певица Слава (Анастасия Сланевская) отреагировала в сторис Instagram* на недавний выпуск ток-шоу "Малахов", героем которого стал оскандалившийся пластический... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:27
2023-10-05T17:27
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отреагировала в сторис Instagram* на недавний выпуск ток-шоу "Малахов", героем которого стал оскандалившийся пластический хирург Тимур Хайдаров. Артистка сравнила этот эпизод с "петушиными боями". &quot;Это какие-то петушиные бои. Мне кажется, скоро надо будет делать ставки – сказала Слава. – Это все, что я хочу сказать про программу &quot;Малахов&quot; с Хайдаровым и Еленой Сениной (адвокат певицы Славы. — Прим. ред.)&quot;. Исполнительница добавила, что ее адвоката постоянно перебивали, когда она хотела высказать свое мнение. "Она единственный человек, который хоть что-то сказал по факту, но его курицы закукарекали, — высказалась Слава. — Если бы я была на этой программе, я бы взяла Лену, девчонок и еще одну журналистку оттуда, потому что это просто низ всего, что только могло произойти". В июле Слава заявила, что Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди и показала рубцы на теле. Вскоре в подобном врача обвинила и Любовь Успенская. Сам Хайдаров позже рассказал свою версию конфликта. Так, говоря про Славу хирург ответил, что певица после операции не пришла к нему на прием, а Успенская изначально была всем довольна. На его защиту также встал Филипп Киркоров, который нескольких месяцев пользуется услугами знаменитого врача. Народный артист России обвинил Славу в пиаре, и сказал, что она попросту не выполняла указания Хайдарова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230726/uspenskaya-1886375921.html
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новости шоу-бизнеса, певица слава (анастасия сланевская), знаменитости, любовь успенская, филипп киркоров, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Знаменитости, Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Россия
Слава отреагировала на скандальный выпуск "Малахова" с Хайдаровым

Певица Слава сравнила выпуск шоу "Малахов" с Хайдаровым с "петушиными боями"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) отреагировала в сторис Instagram* на недавний выпуск ток-шоу "Малахов", героем которого стал оскандалившийся пластический хирург Тимур Хайдаров.
Артистка сравнила этот эпизод с "петушиными боями".
«

"Это какие-то петушиные бои. Мне кажется, скоро надо будет делать ставки – сказала Слава. – Это все, что я хочу сказать про программу "Малахов" с Хайдаровым и Еленой Сениной (адвокат певицы Славы. — Прим. ред.)".

Исполнительница добавила, что ее адвоката постоянно перебивали, когда она хотела высказать свое мнение.
«
"Она единственный человек, который хоть что-то сказал по факту, но его курицы закукарекали, — высказалась Слава. — Если бы я была на этой программе, я бы взяла Лену, девчонок и еще одну журналистку оттуда, потому что это просто низ всего, что только могло произойти".
В июле Слава заявила, что Тимур Хайдаров сделал ей неудачную операцию на груди и показала рубцы на теле. Вскоре в подобном врача обвинила и Любовь Успенская.
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Сам Хайдаров позже рассказал свою версию конфликта.
Так, говоря про Славу хирург ответил, что певица после операции не пришла к нему на прием, а Успенская изначально была всем довольна.
На его защиту также встал Филипп Киркоров, который нескольких месяцев пользуется услугами знаменитого врача.
Народный артист России обвинил Славу в пиаре, и сказал, что она попросту не выполняла указания Хайдарова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаПевица Слава (Анастасия Сланевская)ЗнаменитостиЛюбовь УспенскаяФилипп КиркоровРоссия
 
 
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