https://ria.ru/20231005/siriya-1900830925.html
СМИ: в Сирии боевики РПК обстреляли турецкую военную базу
СМИ: в Сирии боевики РПК обстреляли турецкую военную базу - РИА Новости, 05.10.2023
СМИ: в Сирии боевики РПК обстреляли турецкую военную базу
Военная база Турции на севере Сирии подверглась обстрелу боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), ранены восемь человек, сообщила газета Sabah. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:39
2023-10-05T23:39
2023-10-05T23:59
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СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости. Военная база Турции на севере Сирии подверглась обстрелу боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), ранены восемь человек, сообщила газета Sabah.Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ранее в четверг провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов, уничтожены цели и объекты запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана ( РПК )."Боевики РПК обстреляли снарядами военную базу Турции в районе Дабик провинции Телль-Рифат, ранены пятеро полицейских и трое военных", - сообщило издание.Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков.
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в мире, турция, сирия
СМИ: в Сирии боевики РПК обстреляли турецкую военную базу
СМИ: на севере Сирии боевики РПК обстреляли турецкую военную базу
СТАМБУЛ, 5 окт – РИА Новости.
Военная база Турции на севере Сирии подверглась обстрелу боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), ранены восемь человек, сообщила газета
Sabah.
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) ранее в четверг провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов, уничтожены цели и объекты запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана ( РПК ).
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"Боевики РПК обстреляли снарядами военную базу Турции в районе Дабик провинции Телль-Рифат, ранены пятеро полицейских и трое военных", - сообщило издание.
Турецкие силовики проводят антитеррористическую операцию "Герои" по всей стране после попытки теракта утром в воскресенье возле здания МВД в центре Анкары, в ходе которой один террорист подорвал себя, другой был нейтрализован. В ходе перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Как сообщил телеканал A Haber, запрещенная в Турции РПК взяла на себя ответственность за попытку теракта. Министерство национальной обороны Турции после этих событий сообщило о воздушных ударах по объектам боевиков РПК на севере Ирака и уничтожении 20 объектов боевиков.
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