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США сбили турецкий беспилотник в Сирии - РИА Новости, 05.10.2023
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21:58 05.10.2023 (обновлено: 22:36 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/siriya-1900818321.html
США сбили турецкий беспилотник в Сирии
США сбили турецкий беспилотник в Сирии - РИА Новости, 05.10.2023
США сбили турецкий беспилотник в Сирии
США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:58
2023-10-05T22:36
в мире
сирия
сша
министерство обороны сша
турция
патрик райдер
f-16
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге."Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — сказал он.По словам чиновника, ничто не указывает на то, что турецкие ВВС намеренно нацеливались на американские самолеты.Как уточнил Райдер, глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил ЧП с турецким коллегой и подтвердил "обязательство тесной координации".В заключение представитель Пентагона напомнил, что Анкара — один из ведущих союзников Вашингтона по НАТО, и подчеркнул, что произошедший инцидент вызывает сожаление.Позднее телеканал CNN Türk сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотников. Отмечается, что ее цель заключалась в уничтожении объектов и боеприпасов, находящихся под контролем запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).В минувшее воскресенье глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один боевик подорвал себя, другой был нейтрализован. По данным телеканала A Haber, ответственность за произошедшее взяла на себя РПК. После этих событий министерство национальной обороны республики сообщило о воздушных ударах по объектам террористов на севере Ирака и уничтожении 20 принадлежащих им объектов.
https://ria.ru/20231005/siriya-1900786468.html
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сирия
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, турция, патрик райдер, f-16, ллойд остин, нато
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Турция, Патрик Райдер, F-16, Ллойд Остин, НАТО
США сбили турецкий беспилотник в Сирии

Пентагон: ВВС США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16 ВВС США
Истребитель F-16 ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16 ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.
"Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — сказал он.
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По словам чиновника, ничто не указывает на то, что турецкие ВВС намеренно нацеливались на американские самолеты.
Как уточнил Райдер, глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил ЧП с турецким коллегой и подтвердил "обязательство тесной координации".
В заключение представитель Пентагона напомнил, что Анкара — один из ведущих союзников Вашингтона по НАТО, и подчеркнул, что произошедший инцидент вызывает сожаление.
Позднее телеканал CNN Türk сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотников. Отмечается, что ее цель заключалась в уничтожении объектов и боеприпасов, находящихся под контролем запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).
В минувшее воскресенье глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один боевик подорвал себя, другой был нейтрализован. По данным телеканала A Haber, ответственность за произошедшее взяла на себя РПК. После этих событий министерство национальной обороны республики сообщило о воздушных ударах по объектам террористов на севере Ирака и уничтожении 20 принадлежащих им объектов.
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В миреСирияСШАМинистерство обороны СШАТурцияПатрик РайдерF-16Ллойд ОстинНАТО
 
 
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