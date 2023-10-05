https://ria.ru/20231005/siriya-1900818321.html

США сбили турецкий беспилотник в Сирии

США сбили турецкий беспилотник в Сирии - РИА Новости, 05.10.2023

США сбили турецкий беспилотник в Сирии

США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T21:58

2023-10-05T21:58

2023-10-05T22:36

в мире

сирия

сша

министерство обороны сша

турция

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f-16

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. США сбили турецкий беспилотник в Сирии, приняв его за угрозу, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге."Командование расценило приближение беспилотника как угрозу. F-16 сбили его", — сказал он.По словам чиновника, ничто не указывает на то, что турецкие ВВС намеренно нацеливались на американские самолеты.Как уточнил Райдер, глава Минобороны США Ллойд Остин обсудил ЧП с турецким коллегой и подтвердил "обязательство тесной координации".В заключение представитель Пентагона напомнил, что Анкара — один из ведущих союзников Вашингтона по НАТО, и подчеркнул, что произошедший инцидент вызывает сожаление.Позднее телеканал CNN Türk сообщил, что Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела воздушную операцию в Сирии с использованием беспилотников. Отмечается, что ее цель заключалась в уничтожении объектов и боеприпасов, находящихся под контролем запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).В минувшее воскресенье глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один боевик подорвал себя, другой был нейтрализован. По данным телеканала A Haber, ответственность за произошедшее взяла на себя РПК. После этих событий министерство национальной обороны республики сообщило о воздушных ударах по объектам террористов на севере Ирака и уничтожении 20 принадлежащих им объектов.

https://ria.ru/20231005/siriya-1900786468.html

https://ria.ru/20231002/siriya-1899822008.html

сирия

сша

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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, турция, патрик райдер, f-16, ллойд остин, нато