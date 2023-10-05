https://ria.ru/20231005/siriya-1900814012.html
При атаке беспилотников на военный колледж в Сирии погибли 80 человек
При атаке беспилотников на военный колледж в Сирии погибли 80 человек - РИА Новости, 05.10.2023
При атаке беспилотников на военный колледж в Сирии погибли 80 человек
По меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения в результате нападения с помощью беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, заявил РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T21:21
2023-10-05T21:21
2023-10-05T21:21
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КАИР, 5 окт - РИА Новости. По меньшей мере 80 человек погибли, 240 получили ранения в результате нападения с помощью беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш. "Террористическая атака на военный колледж в Хомсе привела, по предварительным данным, к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них есть женщины и дети", - сказал аль-Габбаш, слова которого опубликовал сирийский минздрав. Минобороны Сирии заявило в четверг, что несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов. Сирийское правительство объявило трехдневный траур по жертвам террористической атаки на военный колледж. Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить это нападение.
https://ria.ru/20231005/siriya-1900786468.html
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в мире, сирия, хомс (город), оон
В мире, Сирия, Хомс (город), ООН
При атаке беспилотников на военный колледж в Сирии погибли 80 человек
При атаке БПЛА на военный колледж в Сирии 80 человек погибли, 240 пострадали