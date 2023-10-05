https://ria.ru/20231005/siriya-1900786468.html
Вмешательство в Сирию извне не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Вмешательство в Сирию извне не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2023
Вмешательство в Сирию извне не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Попытка вмешательства в Сирию извне и создания квазигосударственных объединений ни к чему хорошему не приводит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T19:03
2023-10-05T19:03
2023-10-05T19:17
в мире
владимир путин
сирия
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СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытка вмешательства в Сирию извне и создания квазигосударственных объединений ни к чему хорошему не приводит, заявил президент РФ Владимир Путин."Вмешательство извне и попытка создать какие-то квазигосударственные объединения на территории Сирии ни к чему хорошему не приводят и вытеснения арабских племен, которые традиционно проживали на определенных территориях с целью создания этих квазигосударственных образований, - это тяжелая история, которая может привести к затягиванию конфликта", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин также отметил, что Россия готова способствовать увеличению уровня доверия, "в том числе между центральными властями Сирии и курдами, проживающими на востоке страны".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231002/as-sabbakh-1899789430.html
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в мире, владимир путин, сирия
В мире, Владимир Путин, Сирия
Вмешательство в Сирию извне не приведет ни к чему хорошему, заявил Путин
Путин: попытка вмешательства в Сирию извне не приведет ни к чему хорошему
СОЧИ, 5 окт - РИА Новости. Попытка вмешательства в Сирию извне и создания квазигосударственных объединений ни к чему хорошему не приводит, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вмешательство извне и попытка создать какие-то квазигосударственные объединения на территории Сирии ни к чему хорошему не приводят и вытеснения арабских племен, которые традиционно проживали на определенных территориях с целью создания этих квазигосударственных образований, - это тяжелая история, которая может привести к затягиванию конфликта", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Путин также отметил, что Россия готова способствовать увеличению уровня доверия, "в том числе между центральными властями Сирии и курдами, проживающими на востоке страны".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.
С 2014 года клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем. Одной из основных своих целей клуб видит консолидацию мировой интеллектуальной элиты для выработки решений по преодолению кризисов мировой системы.
Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир