https://ria.ru/20231005/siriya-1900705755.html
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди - РИА Новости, 05.10.2023
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди
Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:27
2023-10-05T15:27
2023-10-05T15:39
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КАИР, 5 окт - РИА Новости. Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны страны."Вооруженные террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении Минобороны Сирии.Министерство отметило, что нападение произошло непосредственно после завершения церемонии."В результате несколько мирных жителей и военных погибли, десятки были ранены, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии", - заявило министерство.
https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, война в сирии, сирия
В мире, Война в Сирии, Сирия
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди
Несколько человек погибли при атаке БПЛА на военный колледж в сирийском Хомсе