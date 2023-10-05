https://ria.ru/20231005/siriya-1900705755.html

В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди

В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди - РИА Новости, 05.10.2023

В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди

Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:27

2023-10-05T15:27

2023-10-05T15:39

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КАИР, 5 окт - РИА Новости. Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны страны."Вооруженные террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении Минобороны Сирии.Министерство отметило, что нападение произошло непосредственно после завершения церемонии."В результате несколько мирных жителей и военных погибли, десятки были ранены, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии", - заявило министерство.

https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, война в сирии, сирия