Рейтинг@Mail.ru
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 05.10.2023 (обновлено: 15:39 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/siriya-1900705755.html
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди - РИА Новости, 05.10.2023
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди
Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:27
2023-10-05T15:39
в мире
война в сирии
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/89/1515708949_0:150:1215:833_1920x0_80_0_0_b4d9cdb6f674530a273952fa6b9ded77.jpg
КАИР, 5 окт - РИА Новости. Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны страны."Вооруженные террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении Минобороны Сирии.Министерство отметило, что нападение произошло непосредственно после завершения церемонии."В результате несколько мирных жителей и военных погибли, десятки были ранены, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии", - заявило министерство.
https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/89/1515708949_104:0:1215:833_1920x0_80_0_0_f15eb75711c331711c4a9ecc62e71a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, война в сирии, сирия
В мире, Война в Сирии, Сирия
В Сирии при атаке беспилотников на военный колледж погибли люди

Несколько человек погибли при атаке БПЛА на военный колледж в сирийском Хомсе

© Фото : SANAМашины скорой помощи в Сирии
Машины скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© Фото : SANA
Машины скорой помощи в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 5 окт - РИА Новости. Несколько человек погибли, десятки ранены при атаке заминированных беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии, сообщило министерство обороны страны.
«
"Вооруженные террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами", - говорится в заявлении Минобороны Сирии.
Министерство отметило, что нападение произошло непосредственно после завершения церемонии.
«
"В результате несколько мирных жителей и военных погибли, десятки были ранены, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии", - заявило министерство.
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
США за сентябрь 362 раза нарушили воздушное пространство Сирии
4 октября, 22:06
 
В миреВойна в СирииСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала